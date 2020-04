Na forse stijging gisteren in ziekenhuis blijven cijfers afgelopen 24 uur bijna ongewijzigd Koen Baten

08 april 2020

11u42 0 Dendermonde Gisteren werd er in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde nog een forse stijging waargenomen van het aantal zieke coronapatiënten, maar vandaag bleef dit cijfer bijna ongewijzigd. Vijf mensen mochten ook opnieuw het ziekenhuis verlaten.

In totaal liggen er nu nog 44 patiënten in het ziekenhuis die effectief besmet zijn met het virus. Tien patiënten hebben intensieve zorgen nodig. Er zijn ook nog altijd 9 personen opgenomen waarbij het nog niet uitgemaakt is of ze al dan niet corona hebben opgelopen.

De afgelopen 24 uur waren er geen overlijdens door COVID-19.