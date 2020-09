Na extra ingrepen en doorgedreven controle op zwaar verkeer: verkeerssituatie door werken Zeelsebaan genormaliseerd Nele Dooms

15 september 2020

17u36 1 Grembergen Hoe groot de chaos en ellendig de ochtendspits maandag ook was in Grembergen , daar was een dag later op dinsdag haast niets meer van te merken. Stadsbestuur en lokale politie hadden dan ook voor extra maatregelen gezorgd op de omleidingsweg naar aanleiding van de werken op de Zeelsebaan. De politie controleert bovendien extra op zwaar verkeer dat het verbod negeert.

Grembergen zat potdicht maandag. Voor de eerste dag waren de werken op de Zeelsebaan hervat en daardoor is die voor anderhalf jaar afgesloten voor alle verkeer. Chauffeurs moeten omrijden via een omleidingstraject langs Grootzand, Leugestraat en Kleinzand. Maar dat zorgde voor immense verkeersellende met urenlange files, stilstaand verkeer en vrachtwagens op het traject, terwijl daar eigenlijk een verbod van 3,5 ton voor geldt en die langs de N41 moeten rijden.

De lokale politie boog zich meteen over de situatie om, samen met het stadsbestuur, de pijnpunten aan te pakken en extra maatregelen te nemen. Zo werden extra verkeersborden geplaatst om vrachtwagenchauffeurs te wijzen op hun omleiding. Ook de tijdelijke verkeerslichten aan het kruispunt van Leugestraat en Grootzand werden anders afgesteld. “Dat heeft meteen geholpen”, stelt korpschef Patrick Feys vast. “Aanschuiven is nu tot een minimum beperkt en alles verloopt vlot.”

Om er voor te zorgen dat zwaar verkeer van het omleidingstraject blijft, is de politie ook doorgedreven controles gestart. Op diverse plaatsen werden vrachtwagenchauffeurs staande gehouden en beboet. Op de Martelarenlaan werden vijf vrachtwagens op de bon geslingerd, op het Kleinzand 13. De chauffeurs krijgen een onmiddellijke inning van 174 euro. “Waar het veilig is, laten we die chauffeurs ook omdraaien om langs de N41 hun route te volgen”, zegt Feys. “Ook de komende dagen gaan we hier zeker op blijven controleren.”