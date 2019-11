Na City Golf nu ook City Foot Golf om de binnenstad te verkennen Nele Dooms

13 november 2019

16u45 0 Dendermonde Zachte voetballen en mobiele targets om naar te mikken. Dendermonde heeft er een extra initiatief binnen het toeristische aanbod bij. Wie dat wil, kan voortaan de binnenstad verkennen aan de hand van een partijtje City Foot Golf. Het is een aanvulling op het al eerder bestaande, én succesvolle, City Golf.

City Golf kennen ze in Dendermonde al sinds 2013. City Golf Tours bedacht het concept met begeleide rondleidingen in de stad waarbij deelnemers met aangepaste, en zachte, golfballetjes golf spelen onderweg. Tussendoor krijgen ze de leukste verhalen over de stad en bezienswaardigheden voorgeschoteld. “Hiermee speelden we in op de stijgende vraag van bedrijven, toeristen en verenigingen naar meer beleving in de stad”, zegt zaakvoerder Vincent Hellemans. “Het gaat erom van niet alleen te wandelen, maar onderweg ook iets extra’s te beleven. Het is ondertussen bewezen dat dit een succesformule blijkt te zijn. Het aantal aanvragen om dit te doen blijft stijgen.”

Het initiatief zorgde de voorbije jaren voor extra bezoekers in de Dendermondse binnenstad. Nu pakt City Golf Tours met een niewigheid uit: City Foot Golf. “Noem het het kleine broertje van City Golf”, zegt Hellemans. “De golfclubs, matjes en zachte golfballetjes worden omgeruild met zachte voetballen en mobiele targets, die eruit zien als grote holes van de golfsport. Tijdens een tocht door de stad krijgen deelnemers zes uitdagingen om telkens op een andere manier ballen in doel te krijgen, enkel met voeten en zonder handen te gebruiken.”

Luchtig streepje geschiedenis

De City Foot Golf neemt de deelnemers, onder begeleiding, mee door het historische stadscentrum. Op zes locaties wordt de tocht onderbroken voor een partij foot golf. “Onderweg bieden we de bezoekers een luchtig streepje geschiedenis over de stad”, zegt Hellemans. “We focussen op de leukste verhalen en willen er geen geschiedenisles van maken. Dit gaat vooral om het amusement, maar hier en daar een extra weetje meepikken over Dendermonde is natuurlijk wel leuk.”

De tocht vertrekt op de Grote Markt aan de toeristische dienst en loopt vervolgens langs het Sas, Begijnhof, Heldenplein, stadspark en Koningin Astridlaan. Dat er met zachte ballen gespeeld wordt, heeft zijn redenen. “We zitten immers midden in een stadscentrum”, legt Hellemans uit. “Het is de bedoeling deze tocht te kunnen maken, zonder schade te veroorzaken. In een dicht bebouwd en druk gebied, werken we dus beter met zachte materialen. Waar er wel voldoende ruimte is, zoals in het stadspark, worden de gewone voetballen boven gehaald.”

Schepen van toerisme en stadspromotie Dieter Mannaert (CD&V) is tevreden met het extra aanbod. “We willen in de toekomst echt nog meer mensen van buiten Dendermonde naar de stad lokken. De hype rond het Ros Beiaard, waarbij in 2020 alle schijnwerpers op onze stad zullen staan, zal ons daarbij helpen. Maar we moeten die potentiële toeristen die gelokt worden door de beelden van onze stad ook hier krijgen en houden. En dat kan door ze leuke en aantrekkelijke initiatieven aan te bieden. City Foot Golf is daar een mooi voorbeeld van.”