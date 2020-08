Na Brusselse Forten, nu ook blauwalgen in Oude Dender Nele Dooms

22 augustus 2020

14u34 0 Dendermonde Nadat eerder deze zomer al blauwalgen ontdekt werden in de Brusselse Forten in Dendermonde, zijn ze nu ook opgedoken in de Oude Dender. Alle recreatie wordt er verboden.

Blauwalgen zien eruit als een groenblauwe olieachtige laag die op het water drijft. Ze ontstaan door de voedselrijkdom van het water in combinatie met de hoge watertemperaturen. Blauwalgen zijn giftig en veroorzaken daardoor huidirritatie en misselijkheid. Daarom moet alle contact ermee vermeden worden.

Omdat in de Brusselse Forten al langer een bloei van blauwalgen was waargenomen, werd daar eerder al alle waterrecreatie verboden. Hetzelfde geldt nu voor de Oude dender, omdat daar nu ook blauwalgen zijn opgedoken. Het is verboden om er onder andere te hengelen, te suppen, te kanovaren. Het is ook verboden water te capteren uit deze wateren voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee. Het is ook aan te raden om kinderen niet aan de waterrand spelen aan plaatsen waar zich blauwalgen voordoen en er huisdieren weg te houden.