Na Brusselse Forten en Wastijnepark, nu ook blauwalgen in Oude Dender Nele Dooms

06 augustus 2019

Er zitten nu ook blauwalgen in de Oude Dender in de binnenstad van Dendermonde. Het stadsbestuur heeft ook van deze algen stalen laten nemen om te analyseren. Zo kan worden vastgesteld of het om toxische blauwalgen gaat. In afwachting van de resultaten is nu al alle waterrecreatie op de Oude Dender, net als de captatie van water, verboden. Eerder deze zomer werden ook al blauwalgen ontdekt in de Brusselse Forten, aan de Burgemeester Portmanslaan, en de vijver in het Wastijnepark, aan de Serbosstraat. Hiervan is al zeker dat het om giftige algen gaat en was al elke vorm van waterrecreatie zoals vissen, kajak, kano, roeien, zwemmen en paddling verboden. De blauwalgen ontstaan door de aanhoudende hoge temperaturen en een teveel aan voedingstoffen in het water. Ze vormen aan het wateroppervlak een drijvende laag die op olie lijkt. Wie met blauwalgen in aanraking komt, kan last krijgen van irritaties aan ogen en huid. Andere klachten zijn hoofdpijn en maag- en darmklachten.