Na 15 jaar eindelijk doorbraak in dossier heraanleg Zeelsebaan: Werken zullen begin 2020 starten Nele Dooms

12 juli 2019

10u53 16 Dendermonde Na vijftien jaar wachten is er eindelijk een doorbraak in het dossier voor de heraanleg van de Zeelsebaan in Grembergen. Het Vlaams Gewest liet de stad net weten dat het de procedure om een aannemer te vinden opstart. De werken zullen begin 2020 starten. De Zeelsebaan, één van de drukste én gevaarlijkste wegen in Dendermonde, moet veiliger worden.

Voor de heraanleg van de Zeelsebaan werken het Vlaams Gewest, het Dendermondse stadsbestuur en de NV Aquafin samen. In een eerste fase wordt het traject tussen de verkeerslichten aan het Grootzand en het kruispunt met het Kleinzand aangepakt. “Er komt niet alleen een gescheiden riolering zodat afvalwater van de woningen langs de Zeelsebaan niet langer in de waterloop terecht komt”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “De weg zal ook een verkeersveiligere inrichting krijgen.”

De volledige rijweg wordt vernieuwd. Daarbij is ook de realisatie van een ventweg voorzien. Die zal parallel met de hoofdweg lopen ter hoogte van de woningen en bedrijven aan huisnummers 27 tot 41. “Verkeer dat moet afslaan om deze woningen te bereiken, kan dit dan via de ventweg doen zonder het doorgaand verkeer te hinderen”, legt Dierick uit. “Dat zal de doorstroming op deze weg zeker ten goede komen.”

Verhoogde fietspaden

Het ontwerp voorziet ook nieuwe, verhoogde fietspaden die voldoende breed zijn. Nu rijden fietsers op een smal fietspad, enkel van de rijweg gescheiden met een witte stippellijn zodat ze vlak naast het autoverkeer rijden. Bij de heraanleg zal een groenstrook aangelegd worden als scheiding tussen fietspad en rijweg. Ook de voetpaden langs de Zeelsebaan en de openbare verlichting zullen volledig vernieuwd worden. Ook het deel van de Steenweg van Grembergen , vanaf het kruispunt met de Scheldedreef tot huisnummer 25, krijgt een opknapbeurt.

Nu het Vlaams Gewest aan het stadsbestuur liet weten dat het de procedure start om een aannemer aan te stellen tegen eind 2019, komt het dossier in een stroomversnelling. “We hebben hier erg lang op moeten wachten”, zegt schepen Dierick. “Oorzaak waren diverse onteigeningen die nodig waren om dit project waar te kunnen maken. Dat heeft voor veel vertraging gezorgd. Maar nu staat niets nog in de weg voor de realisatie. De nutsmaatschappijen starten al dit najaar met voorbereidende werken aan de nutsleidingen. In 2020 is het dan de beurt aan de eigenlijke wegen- en rioleringswerken.”

Verkeershinder

Het leidt geen twijfel dat deze werken voor verkeershinder zullen zorgen, want de Zeelsebaan moet hiervoor afgesloten worden. De werken zullen ongeveer een jaar duren. Het kruispunt van de Zeelsebaan met Kleinzand is bij de tweede fase voor de Zeelsebaan opgenomen. Dat zal pas starten op langere termijn. “Maar er is nog extra goed nieuws”, zegt Dierick. “Ook de heraanleg van de Zogsebaan, van Dendermonde over Hamme tot Waasmunster, zal in 2020 uitgevoerd worden. Ook deze weg moet veiliger. De werken zullen vermoedelijk ook eerst op grondgebied Dendermonde starten.”