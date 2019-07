Na 11 jaar groen licht over hele lijn: Gevangenis komt op site Oud Klooster Koen Baten

24 juli 2019

16u43 17 Dendermonde De stad Dendermonde haalt opgelucht adem. Na 11 jaar procedureslag heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen de laatste twee procedures in beroep nietig verklaard. Geen enkele procedure staat de bouw van de gevangenis in Dendermonde op de site van het Oud Klooster nog in de weg. Het is dus honderd procent zeker dat er binnen een aantal jaar een gloednieuwe en ook broodnodige gevangenis in de stad staat. “Dit is een grote en zeer belangrijke stap voor onze stad”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V).

Na 11 jaar kan men binnenkort echt beginnen aan de eerste steenlegging van de nieuwe gevangenis in Dendermonde. Het gebouw moest er normaal al vele jaren staan, maar door procedures en betwistingen van enkele buurtbewoners kwam er jarenlang geen beweging meer in het dossier. Actiecomités dienden jarenlang nieuwe bezwaarschriften in tegen de bouw. Zo liepen er beroepsprocedures rond de bouw- en milieuvergunning van het nieuwe complex, werd een zaak aangespannen tegen de aanleg van de ontsluitingsweg bij de Raad van Vergunningsbetwistingen en werden eerder al twee keer de Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP) vernietigd door de Raad van State.

Maar de actiecomités trekken nu toch aan het kortste eind. Op 8 juli kwam er al goed nieuws voor de stad over het beroep tegen de milieuvergunning. De Raad Van State verklaarde die toen nietig, en ook nu heeft de Raad van Vergunningsbetwisting de laatste twee beroepen verworpen. De Raad moest zich nog buigen over de ontsluitingsweg en de bouwvergunning voor de gevangenis zelf, en oordeelde nu dat ook hier de beroepen ongeldig zijn en dat de bouw gewoon kan starten. De nieuwe gevangenis zal plaats bieden aan 444 gedetineerden.

Opgelucht

De stad Dendermonde reageert bijzonder opgelucht. “Dit is heel belangrijk nieuws voor onze stad”, aldus burgemeester Piet Buyse. “Wij hebben hier zo lang een strijd tegen gevoerd, die heel lang heeft gelopen terwijl dit eigenlijk niet nodig was. Dit is een serieuze opluchting voor onze stad en voor iedereen die zich heeft ingezet voor dit project”, klinkt het. “We zijn honderd procent zeker dat de gevangenis er komt, en dat is het belangrijkste.”

Ook minister van Justitie Koen Geens is tevreden met deze beslissing. “De nood aan nieuwe gevangenissen is groot. Ik heb de procedures altijd van nabij gevolgd. Het is goed dat er nu effectief kan gestart worden met de bouw van een nieuwe gevangenis in Dendermonde”, aldus Geens.

Timing nog niet bekend

Over de concrete timing is op dit moment nog niets bekend. Mogelijk moeten er, gezien de duur van het hele project, nog wel een paar updates gebeuren. “Na het bouwverlof zullen we verder onderhandelen en praten met de nodige partners om de bouw te laten starten. We willen hier mee zo snel mogelijk van start gaan”, besluit Buyse. Het project van de bouw voor de gevangenis kostte intussen al meer dan 3,5 miljoen euro.