Mysterieuze vlinders duiken overal in straatbeeld op: vlinderfietsroute in de maak Nele Dooms

25 juni 2020

15u28 0 Dendermonde Dendermonde is momenteel in de ban van mysterieuze, kleurrijke vlinders die overal in het straatbeeld opduiken. Ze worden gespot aan lantaarnpalen of in bomen en geschilderd op het wegdek. Hiermee is een “Vlinderfietsroute” in de maak. Het is één van de vele initiatieven van de stad voor een “coronaproof zomeraanbod”.

De vlinders doen het gonzen van geruchten in Dendermonde. Veel inwoners die ze al gespot hebben, vragen zich af van waar ze komen en voor wat ze dienen. Een kleine rondvraag bij de stadsdiensten brengt het antwoord: de Dienst Toerisme lanceert deze zomer een vlinderwandeling. Medewerkers van de technische dienst zijn momenteel volop bezig om de nodige vlinders overal langs het uitgestippelde parcours aan te brengen.

“De Vlinderfietsroute is compleet nieuw in het aanbod van fietstochten”, zegt diensthoofd Patrick Segers. “Vanaf 4 juli kan iedereen deze gezinsvriendelijke route met bijna 300 kleurrijke vlinders afleggen, op een traject dat alle deelgemeenten in Dendermonde met elkaar verbindt. Enthousiastelingen kunnen de komende dagen overigens ook letten op fotopanelen met oude stads- en dorpsgezichten die deze zomer her en der zullen opduiken.”

De Vlinderfietsroute is één van de initiatieven van de stad in het kader van een “coronaproof zomeraanbod”. “Dat biedt een waaier aan activiteiten voor een fantastische zomer”, klinkt het. “Alle activiteiten zijn coronaproof zodat iedereen op een veilige manier kan genieten. Zo bieden we een rondtrekkende openluchtcinema, biedt CC Belgica tuinconcerten, zijn er wandelingen en fietstochten en voor wie liever in zijn kot blijft, is er Radio Rosse Buurten. Kinderen kunnen de schat van vlieg zoeken of in het stadspark op een spannende digitale zoektocht gaan.”

Een volledig overzicht van het coronaproof zomeraanbod is te vinden op www.dendermonde.be/zomervandendermonde.