Mysterieuze tekeningen op voetpaden om aan te manen tot afstand: palingen als parodie op “houd 1 peirt afstand” Nele Dooms

15 juni 2020

15u36 0 Baasrode/Dendermonde In Baasrode duiken alternatieven op voor de Dendermondse tekeningen op voetpaden met “een peirt afstand” die moeten aanzetten tot social distancing. Hier manen palingen aan tot de nodige afstand. De mysterieuze tekeningen duiken aan verschillende handelszaken op.

Voor de heropening van winkels en horeca lanceerden ze in Dendermonde een actie met speciale tags voor voetpaden en vloerstickers voor winkels om inwoners aan te manen voldoende afstand tussen elkaar te bewaren. Tekeningen van een paard of een hoefijzer van het Ros Beiaard met daarbij de tekst “Gelieve één peirt afstand te houden” moeten al een tijdje aanzetten tot sociale distancing. De tags werden niet alleen in het centrum van Dendermonde gelanceerd, maar ook in de deelgemeenten zoals Baasrode.

Alleen zijn die tags in Baasrode nu aangevuld met iets lokaler getinte tekeningen. Baasrode staat niet voor niets gekend als “palingbottergemeente” en het is alom geweten dat Baasrodenaren zich ook nogal eens smalend over het Ros Beiaard durven uitlaten. Op voetpaden sieren nu dan ook tekeningen van een paling de voetpaden aan handelszaken, met daarbij de tekst “hou 3 palingen afstand”.

De tekeningen duiken vooral ‘s nachts op, zodat er elke ochtend een paar bijkomen. Van wie het initiatief komt, is onduidelijk al zijn er vermoedens dat dit mogelijk in het Baasroodse carnavalsmilieu te zoeken is. Of het hier met de drie palingen gaat om de gebruikelijke 1,5 meter afstand of de “Dendermondse meter” is nog niet uitgemaakt.