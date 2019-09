Muziekmaatschappij Sint-Cecilia wil kinderen al van jongs af warm maken voor muziek Nele Dooms

30 september 2019

13u53 0 Dendermonde Kinderen al van heel jonge leeftijd, tussen 5 en 9 jaar, warm maken voor muziek en muziekinstrumenten. Dat is het doel van de Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia uit Appels. Daarvoor zijn de Muziekids en Drumkids opgericht. Het initiatief blijkt meteen een succes, met deelname van tientallen geïnteresseerde kinderen.

De Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia is al decennia lang een vaste waarde in Appels. Ondertussen is het de enige overlevende van de vier “muzieken” die Appels ooit rijk was. Om er voor te zorgen dat dit zo blijft, heeft de harmonie regelmatig behoefte aan nieuwe muzikanten. Om in de toekomst vers bloed te blijven aantrekken, wil de muziekmaatschappij nu al inzetten op jonge kinderen.

Dat gebeurt vanaf nu met het project Muziekids. “De mosterd haalden we eigenlijk bij de harmonie in Grembergen”, zegt Sofie Van Limbergen, één van de initiatiefnemers van het nieuwe project. “Daar hebben ze al langer een initiatief lopen om jongere kinderen warm te maken voor muziek. Het is daar een groot succes en dat hopen we nu in Appels ook te bereiken. Net als in Grembergen, werken ook wij samen met de Stedelijke Academie voor Muziek, Dans en Woord van Dendermonde. Het is een wisselwerking, zodat kinderen als ze interesse hebben ook notenleer kunnen beginnen volgen of een instrument leren spelen.”

De Muziekids en Drumkids zijn allebei bestemd voor kinderen van vijf tot en met negen jaar. Voor de lessen staan Gerrit Van Houwe, Sofie D’Hondt, Delphine Van Houwe en William Vermeir in. Zij spelen zelf percussie, piano en hoorn bij Sint-Cecilia en willen hun passie maar wat graag doorgeven. “Bedoeling is dat de kinderen al spelenderwijze kennismaken met muziek”, legt Sofie D’Hondt uit. “Zo leren ze bijvoorbeeld al spelen een bepaald ritme aan. Er zijn ook voldoende kansen om instrumenten ter hand te nemen, er kennis mee te maken en te proberen om er muziek mee te maken. Muziekbeleving staat centraal, maar tussendoor wordt er ook geknutseld of eens een spelletje gespeeld.”

Muziekids en Drumkids komen elke twee weken op zaterdagnamiddag samen. De initiaties vinden plaats in basisschool De Oogappel, aan de Hoofdstraat 18 in Appels. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via drum.muziekids@gmail.com.