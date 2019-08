Muziekmaatschappij doet Appels feesten Nele Dooms

05 augustus 2019

16u43 0

De Koninklijke Katholieke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia van Appels houdt tradities in ere en zorgt dat de gemeente het tweede weekend van augustus goed kan feesten. Op zaterdag 10 en zondag 11 augustus vinden de “Appelse Feesten” plaats. Alles vindt plaats in en rond het lokaal van de harmonie, Half Af in de Hoofdstraat in Appels. Op zaterdag opent om 16 uur het Appelse Feestencafé. Om 20 uur treedt Flinter op. Om 21.30 uur staat Leen, gekend van haar deelname aan de Voice 2019, op het podium. Wie daarna nog wil feesten, kan vanaf 22.30 uur zelf zijn lievelingsmuziek meebrengen op USB. Op zondag 11 augustus opent om 11.30 uur een gelegenheidsrestaurant. Op het menu staan mosselen, paling gebakken en in het groen, stoofvlees en curryworst. Wie hiervan wil genieten, moet inschrijven via k.k.m.sintceciliaappels@gmail.com. Om 14 uur vindt een fiets- en wandelzoektocht plaats. Vanaf 18 uur gaan de barbecuevuren branden en treedt ‘t Klein Muziekske op. Iedereen is welkom.