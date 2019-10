Muziekkapel Brandweer en stadsbeiaardier brengen muziek uit tijd van toen voor bewoners rusthuizen Nele Dooms

15 oktober 2019

16u03 0 Dendermonde De Muziekkapel van de Brandweer van Dendermonde gaat musiceren voor bewoners van verschillende rusthuizen. Dat doen de muzikanten samen met stadsbeiaardier Marc Van Boven. ‘Muziek uit mijnen tijd’ is de rode draad.

Al tien jaar organiseert de Koninklijke Muziekkapel Brandweer eind oktober een matineeconcert. Voor een volgende editie deze maand keren de muzikanten terug in de tijd en slaan daarvoor de handen in elkaar met verschillende woonzorgcentra en dienstencentra. “Het doel van ‘Muziek uit mijnen tijd’ is ouderen en zorgbehoevenden een concertervaring bieden”, zegt Wouter Rogiers van de Muziekkapel. “Uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep zo’n echte concertervaringen missen. Naar een concert gaan als men minder mobiel of hulpbehoevend wordt, is immers niet vanzelfsprekend.”

Om bewoners van rusthuizen deze keer wel naar een concert te krijgen, legt de Muziekkapel busvervoer in. Bovendien werd naar een geschikte zaal gezocht, die toegankelijk is voor rolstoelen. Dat bleek de nieuwe polyvalente zaal van lokaal dienstencentrum Zonnebloem in Sint-Gillis te zijn. “De interesse is ondertussen zodanig groot, dat we zelfs twee concerten organiseren”, zegt Rogiers. “Zo is het aperitiefconcert om 11 uur toegankelijk voor iedereen. Op ons matineeconcert om 15 uur verwachten we de bewoners van de woonzorgcentra.”

Twee speciale gasten zullen het concert extra kleur geven. Zo is de presentatie in handen van gewezen radiomaker Michel Follet. Bovendien zal stadsbeiaardier Marc Van Boven vanop een mobiele beiaard mee concerteren. “Marc is geen onbekende voor ons”, zegt kapelmeester Patrick Heirbaut. “De voorbije tien jaar speelden we al drie keer samen. Marc is dit jaar 20 jaar stadsbeiaardier en dat willen we speciaal in de bloemetjes zetten. Tegelijk ben ik 20 jaar dirigent van de Muziekkapel.”

Het concert vindt plaats op zondag 20 oktober. Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Info en reservatie: 0472/59.50.35 of wouter.rogiers@zoneoost.be.