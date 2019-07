Muziekacademie moet veiliger en toegankelijker: verbouwing kost ruim 2,2 miljoen euro Nele Dooms

02 juli 2019

17u29 0 Dendermonde Nog dit jaar starten verbouwingswerken aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD) van Dendermonde. Het gebouw aan de Kerkstraat moet veiliger, toegankelijker en duurzamer. Zo wordt er onder andere een nieuwe toegang met grotere inkomhal voorzien. De verbouwingswerken zullen ruim 2,2 miljoen euro kosten.

De leerlingen van de Dendermondse Academie voor Muziek, Woord en Dans zijn al sinds begin dit jaar verhuisd. Hun vertrouwde stek aan de Kerkstraat ruilden ze in voor andere locaties in de stad. Lessen vinden sindsdien plaats in het Sociaal Huis, in combinatie met containerklassen op de parking daar, in enkele lokalen van de bibliotheek en in de turnzaal van het Oscar Romerocollege. De verhuis vond plaats omdat het gebouw aan de Kerkstraat niet veilig genoeg meer was. Onder andere de brandveiligheid bood problemen.

“Maar ook de toegankelijkheid kan een pak beter”, zegt schepen van openbare gebouwen Leen Dierick (CD&V). “Het gebouw heeft zijn beste tijd gehad en voldoet niet meer aan moderne noden. Het gebouw kan ook veel duurzamer, om zo de energiefactuur naar beneden te krijgen. Daarom plannen we grote verbouwingswerken. Die zullen ruim anderhalf jaar duren. Om de lessen van de academie niet te hypothekeren werden dus alternatieve leslokalen gezocht.”

De gemeenteraad gaf zopas haar fiat aan het dossier van de totaalrenovatie. Zo kan er binnenkort een aannemer gezocht worden. De bouwvergunning is al in orde. Bedoeling is dat de verbouwingswerken eind 2019 beginnen. Tegen de zomervakantie van 2021 moeten ze klaar zijn, zodat de academie vanaf september 2021 haar nieuw schooljaar in het vernieuwde gebouw aan de Kerkstraat kan starten.

De renovatie van de SAMWD omvat de realisatie van een nieuwe toegang via de binnenkoer van de academie, met een nieuwe, ruime inkomhal die ook dienst kan doen als exporuimte. “Er komen ook nieuwe trappen en twee liften, nieuw sanitair en een nieuwe stookplaats”, zegt Dierick. “En er is extra bergruimte voorzien. De nieuwe inkomhal zal het hoofdgebouw en de achterbouw met danszaal met elkaar verbinden. Ook de binnenkoer wordt opnieuw aangelegd en krijgt meer groenelementen. Zo moet dat een aangename plaats om te vertoeven worden.”

Het hoofdgebouw zelf wordt dan weer voorzien van een goed geïsoleerd dak. Daar komen zonnepanelen op. Het pand krijgt ook nieuwe ramen, die voor meer energiezuinigheid moeten zorgen. De klaslokalen mogen zich bovendien een opfrisbeurt verwachten, in combinatie met ventilatie en een nieuw warmteafgiftesysteem. “Er worden energiezuinige en slimme technieken toegepast om het energieverbruik te doen dalen”, benadrukt Dierick. “Zo verhoogt niet alleen het gebruiksgemak van het complex, maar dragen we ook ons steentje bij voor het milieu.”