Muur uit vijftiende eeuw ontdekt op site van Abdijschool Koen Baten

10 april 2020

10u23 6 Dendermonde Archeologen hebben op het terrein van de Abdijschool in Dendermonde verschillende vondsten gedaan tijdens de afbraakwerken. De werken liggen op dit moment dan wel stil, de archeologen zijn er volop aan de slag om alles te onderzoeken. “In totaal hebben we een tiental putten gegraven waar we vondsten uit het verleden gedaan hebben", zegt Olivier van Remoorter.

De laatste dagen is er heel wat bedrijvigheid op de site. Een heel team werkt er in de putten om alles te verzamelen en te onderzoeken. Dat er onder de abdijschool verschillende vondsten zouden gedaan worden is geen verrassing. “We hadden op voorhand wel verwacht dat er verschillende zaken te vinden zouden zijn, maar door sommige zaken werden we wel aangenaam verrast", klinkt het.

Er werden in de gegraven putten onder meer muren uit de vijftiende en zestiende eeuw teruggevonden. Mogelijks ook enkele restanten uit de veertiende eeuw. “We vonden verschillende afvalkuilen, arbeiderswoningen en funderingen van muren. Ook een leerlooierij uit de achttiende eeuw werd er aangetroffen", aldus Olivier.

Naast de woningen werden er in de putten ook delen teruggevonden van de eerste stadsmuur van Dendermonde die op die locatie zich bevond. In het midden van het gebouw liep ook de eerste gracht van de stad. “Misschien vinden we hier ook nog wel restanten van terug die voor de geschiedenis van Dendermonde zeer belangrijk zijn. Alles wat we tot nu toe gevonden hebben is zeer intact gebleven en dat maakt het voor ons team van onderzoekers zeker interessant”, klinkt het.

Ook in het gebouw dat er nu nog staat wordt al gezocht. “Op specifieke plaatsen hebben we al putten gegraven zodat we hier ook al kunnen verder zoeken en op die manier de verdere werken in de toekomst niet meer vertragen.

In deze tijden is het natuurlijk ook aangeraden om voldoende afstand te bewaren. De archeologen die aanwezig zijn houden hier uiteraard rekening mee. “Het is niet altijd eenvoudig en de omstandigheden zijn zeker niet ideaal, maar het is wel belangrijk dat we voldoende afstand houden", klinkt het. “Het terrein is ook voldoende groot dus we kunnen ons gemakkelijk verspreiden om ver genoeg van elkaar te werken. Al het materiaal wordt ook grondig ontsmet door ons alvorens we het doorgeven", besluit Olivier. Wanneer de onderzoeken afgerond zijn is niet duidelijk.