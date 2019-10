Musicalalalalala start met musicallessen en plant eerste eigen musical Nele Dooms

15 oktober 2019

16u57 0 Dendermonde Na drie jaar musicalkampen organiseren, gaat Musicalalalalala vzw nu een stap verder. Voor het eerst vinden er elke week ook musicallessen plaats. “Bovendien plannen we een eerste eigen musical. Audities vinden in november plaats”, klinkt het.

Stuwende kracht achter Musicalalalalala is Lana Van den Brulle. Zij startte de vzw op omdat haar zoontje heel graag musicalkampen volgde. “In Dendermonde bestond daar toen geen aanbod rond”, vertelt ze. “We moesten altijd erg ver rijden om aan zo’n initiatieven te kunnen meedoen en ik werd de afstanden en lange autoritten beu. Daarom besloot ik gewoon om hier zelf iets op te richten. Ik studeerde zelf toneel en woord aan de Academie voor Podiumkunsten, volgde muziekschool en zong in diverse bandjes, dus dat moest wel lukken.”

Van den Brulle verzamelde een team medewerkers rond zich en startte Musicalalalalala. “Omdat ik ook iets wilde bieden voor kinderen die niet graag op een podium staan, richtte ik ook een afdeling crea op. Die deelnemers werken aan kledij voor de artiesten of geven het decor vorm. Als de musicalafdeling dan tijdens een kamp aan een voorstelling werkt, zijn anderen in de weer om kostuums en decorstukken vorm te geven.”

Wekelijkse lessen

Drie jaar werking staan ondertussen voor zes musical- en creakampen. Mond- aan-mondreclame deed het aantal deelnemers keer op keer stijgen. “Daarom gaan we nu een stap verder”, zegt Lana. “Vanaf nu bieden we een ruimer pakket aan. Dat omvat ook wekelijks lessen zingen, dansen en acteren. Op het einde van elk schooljaar volgt een toonmoment voor ouders, familie en vrienden. Kinderen vanaf geboortejaar 2013 kunnen bij ons terecht. De lessen vinden plaats op dinsdag in de school Appelbloesem in Appels.”

Bovendien wil Musicalalalalala elke twee jaar een eigen musical brengen. Dat zal in juni voor het eerst gebeuren. “We gaan voor een zelfgeschreven verhaal met bijpassende Disney-songs”, klinkt het. “Voor dit project zijn we overigens nog op zoek naar extra talent. We zoeken zowel volwassenen als kinderen om deel te nemen, voor een hoofdrol en voor het ensemble. Geïnteresseerden kunnen in november audities doen.”

Meer info: www.musicalalalalala.be.