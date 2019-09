Moving wast auto’s om bouw sporthal te financieren Nele Dooms

26 september 2019

18u03 8

Dans- en rope skippingvereniging Moving Baasrode organiseert op zaterdag 28 september een carwash. Daarmee wil de vereniging geld inzamelen om de bouw van haar eigen sporthal te financieren. Het complex komt aan de Molenberg, vlakbij de Pantershal in Baasrode. De club heeft al lang nood aan meer eigen ruimte voor trainingen en lessen door een sterke groei van het ledenaantal. De sporthal zal 800 vierkante meter groot zijn. Eén grote zaal van 300 vierkante meter en twee kleinere van 100 vierkante meter, met een verschuifbare wand tussen, zijn voorzien, net als een cafetaria met zeventig zitplaatsen, keuken, moderne kleedkamers, toiletten en bergruimte. De nieuwe sporthal zal bovendien over een degelijke sportvloer beschikken. De carwash zaterdag vindt plaats van 10 tot 16 uur. Wie zijn auto wil laten wassen, kan terecht op het fabrieksterrein Grovam, aan de Fabriekstraat 41 in Baasrode. Een auto laten wassen, kost 10 euro. Wie zijn fiets een poetsbeurt wil geven, betaalt 5 euro. Tijdens het wachten biedt Moving een drankje aan.