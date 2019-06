Moving plant Familiedag met kubb-tornooi en flashmobs Nele Dooms

17 juni 2019

Moving Baasrode, de sportvereniging voor dans en rope skipping, plant op zondag 23 juni een Familiedag. Het evenement moet geld in het laatje brengen om te investeren in de bouw van een nieuwe sporthal. Moving plant de nieuwbouw aan de Molenberg, vlakbij de Pantershal. De club heeft al lang nood aan meer eigen ruimte voor trainingen en lessen door een sterke groei van het ledenaantal. De sporthal zal 800 vierkante meter groot zijn. Eén grote zaal van 300 vierkante meter en twee kleinere van 100 vierkante meter zijn voorzien, net als een cafetaria met zeventig zitplaatsen, keuken, moderne kleedkamers, toiletten en bergruimte. De nieuwe sporthal zal bovendien over een degelijke sportvloer beschikken. De familiedag vindt plaats van 14 tot 18 uur. Onder andere een go-cartcircuit en springkastelen zijn voorzien. Wie wil, kan deelnemen aan een KUBB-tornooi. Ploegen van twee tot zes spelers zijn hiervoor welkom. Deelnemen kost 6 euro per persoon en inschrijven kan via movingbaasrode@hotmail.com. De dansers van Moving voorzien bovendien diverse flashmobs doorheen de namiddag. Iedereen is welkom op de site van de Visitatieschool van Baasrode, aan de Kloosterstraat. De toegang is gratis.