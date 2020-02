Moving ontvangt meer dan 400 springers: Recreacup één van grootste rope skipping-wedstrijden Nele Dooms

14 februari 2020

08u52 0 Dendermonde Spektakel in de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde dit weekend. De rope skipping-club Moving Baasrode organiseert er twee rope skipping-wedstrijden. Het publiek zal kunnen genieten van de straffe trucs in springtouwen.

Zaterdag 15 februari staat de Recreacup-wedstrijd op het programma. “Met bijna 400 deelnemers wordt dit één van de grootste rope skipping-wedstrijden van het seizoen”, zegt Bram Herssens van Moving. “Deze recreatieve wedstrijd is altijd leuk om te bekijken, met afwisselende proeven en zelfs verrassingsopdrachten voor de springers.”

Op zondag 16 februari vindt het individueel provinciaal kampioenschap, ook wel Minimasters genoemd, plaats. Daar tonen de jongste springers hun kunnen met mooie oefeningen op muziek.

Iedereen is een heel weekend welkom in de sporthal, aan de Van Langenhovestraat in Sint-Gillis, om de rope skippers aan het werk te zien.