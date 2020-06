Moving met volle moed zomer in: “Springen en dansen op aparte matjes” Nele Dooms

22 juni 2020

14u33 2 Baasrode Ze dansen en doen aan rope skipping , elk op een apart matje en met de nodige afstand tussen elkaar. En dat zijn ze van plan een hele zomer te doen. Bij rope skipping- en dansclub Moving van Baasrode vliegen ze er vol goede moed na de lockdown weer in.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Van de Nationale Veiligheidsraad mogen sportclubs alweer binnen trainingen houden, met beperkte groepen. Maar dat zit er voor Moving Baasrode nog niet direct in. Zij hebben als thuisbasis voor hun trainings- en oefensessies de gemeentelijke basisschool De Schakel van Baasrode. “In scholen mogen sportclubs nog niet binnen door de coronamaatregelen”, legt Aster Herssens uit. “Wij blijven dus buiten trainen. Maar we hebben er wel een leuke manier op gevonden om dat ook daar leuk én veilig te houden.”

Matjes

De club liet een hele reeks vinyl matjes op maat maken. Elk van anderhalve op anderhalve meter. Elke danser en springer heeft er eentje ter beschikking en ze worden ook elke les bij start en begin ontsmet. “Zo garanderen we dat iedereen een veilige afstand bewaart”, legt Aster uit. “Voorlopig zijn alle lessen en trainingen nog individueel, omdat lichamelijk contact nog verboden is.”

Elke sessie zijn maximum achttien leden toegelaten. Voor de begeleiding zorgen telkens twee lesgevers. Moving bundelt alles lessen op zaterdag en zondag, zodat het in het weekend een gezellige drukte is op de speelplaats van gemeenteschool De Schakel. “We slagen er zelfs in een vriendjesdag te organiseren”, klinkt het. “Die vindt aanstaande woensdag 24 juni plaats. Onze leden mogen dan iemand meebrengen om met de club kennis te maken. Ook dat zal natuurlijk veilig gebeuren.”

De trainingen rope skipping en danslessen zullen, anders dan andere jaren, een hele zomer lang doorlopen. In augustus organiseert Moving bovendien een zomerkamp voor min-twaalfjarigen, vanaf maandag 24 augustus. En ook voor het dansgala dat in het Hemelvaartweekend zou plaatsvinden, maar door de coronacrisis noodgedwongen verplaatst moest worden, is een oplossing gevonden. De dansers van Moving zullen zich tonen in De Pit in Buggenhout op 21, 21 en 28 februari.