Moving bouwt eigen sporthal: club wil tegen juni 2021 700 dansers en rope skippers huisvesten aan Molenberg Nele Dooms

31 augustus 2020

13u03 6 Baasrode/Dendermonde Dans- en rope skipping-club Moving start de bouw van een eigen sporthal aan de Molenberg in Baasrode. Liefst 700 leden moeten er onderdak krijgen. Deze week gaat de eerste spade in de grond. Tegen juni 2021 moet het complex van meer dan 800 vierkante meter groot af zijn. “We kijken er echt naar uit om als eerste dans- en rope skipping-club in Vlaanderen over een eigen sporthal te beschikken.”

Drie jaar voorbereidend werk is er nodig geweest, maar deze week start aannemer Gebroeders Dierick N.V. met de bouw van een nieuwe sporthal in Baasrode. Op dezelfde site aan de Molenberg, vlakbij de Pantershal van de gelijknamige basketbalclub en het kaatsterrein van V.A. Baasrode, is projectontwikkelaar Ipon al bezig met de bouw van enkele woningen. “Het is door een samenwerking met Ipon dat wij deze sporthal kunnen verwezenlijken”, zegt Bram Herssens van Moving. “Een deel van het gebied waar Ipon een verkaveling plant, kregen wij in handen, waardoor de club haar droom kan verwezenlijken.”

Een eigen sporthal vindt Moving meer dan broodnodig. De voorbije jaren zocht de club voor trainingen haar toevlucht in schoolgebouwen in Baasrode. “Met betonnen vloeren en veel te kleine zalen”, zegt Aster Herssens. “En door een groeiend aantal leerlingen was het ook altijd een hele puzzel om die allemaal op voldoende tijdstippen les te laten krijgen. Zevenhonderd sportertjes, dat is niet niks. Deze unieke kans om nu een eigen sporthal neer te zetten, is dan ook heel waardevol. Onze leden zullen in de toekomst nog beter kunnen trainen, in een kwalitatieve infrastructuur. Groot pluspunt is dat we met dit project onze hele clubwerking kunnen centraliseren in één gebouw, terwijl we nu over zoveel verschillende locaties verspreid zitten.”

Drie zalen

Moving waagt zich aan een gigantische bouwproject. De nieuwe sporthal zal 840 vierkante meter groot zijn en zal plaats bieden aan drie zalen, waarvan de grootste meer dan 300 vierkante meter. Met de hulp van een verschuifbare wand kunnen twee kleine zalen omgetoverd worden tot één grote. De drie sportzalen krijgen een moderne sportvloer, zodat de kans op blessures in de toekomst fors zal verminderen. “En we voorzien ook een cafetaria met zitplaats voor 70 personen in het gebouw”, zegt Bram. “We zijn ervan overtuigd dat dit het sociale aspect van onze sportclub en het groepsgevoel zeker zal bevorderen. Daarnaast zijn ook moderne kleedkamers, toiletten, bergruimtes en moderne technieken voorzien.”

Moving Baasrode bestaat ondertussen ruim vijftien jaar en groeide uit tot de tweede grootste sportclub van Dendermonde en één van de grootste sportclubs onder GymFed Vlaanderen. Dat ruimere accommodatie nodig is, is dus niet zo vreemd. “Onze focus ligt vooral op de jeugd, met 70 procent van onze leden jonger dan 18 jaar”, zegt Aster. “We willen sport en beweging aanbieden voor iedereen en op alle mogelijke niveaus. We hebben daarvoor 50 vrijwilligers en 40 trainers en lesgevers die zorgen voor een zo professioneel mogelijke omkadering. Het leverde ons al diverse medailles op en zelfs titels als Belgisch, Europees en Wereldkampioen.”

Groot pluspunt is dat we met dit project onze hele clubwerking kunnen centraliseren in één gebouw, terwijl we nu over zoveel verschillende locaties verspreid zitten Aster Herssens, Moving

Een eigen sporthal moet de werking nu een nog grotere boost geven. “Volgend sportseizoen 2021-2022 willen we in onze eigen zaal openen”, klinkt het. “Laat duidelijk zijn dat we dit niet alleen zouden kunnen klaren. De kostprijs van dit project wordt geraamd op zo’n 500.000 euro. Daarom zijn we tal van medewerkers, vele sponsors, de projectontwikkelaar Ipon en het stadsbestuur allemaal heel erg dankbaar voor hun steun en hulp. We kijken er echt naar uit om als eerste dans- en rope skipping-club in Vlaanderen over een eigen sporthal te beschikken.”