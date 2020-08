Motorrijder lichtgewond na aanrijding op Mechelsesteenweg Koen Baten

21 augustus 2020

16u20 5 Dendermonde Bij een ongeval op de Mechelsesteenweg in Dendermonde is een motorrijder deze ochtend lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de Mechelse Poort. De man zelf was er niet erg aan toe.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10.30 uur vanmorgen. Een 68-jarige man uit Lebbeke werd aangereden door een 19-jarige jongeman uit Aalst waardoor de motorrijder ten val kwam. Hij liep enkele kneuzingen op en werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis in Dendermonde. Door het ongeval was een rijstrook een tijdje versperd en moest het verkeer langs rechts voorbijrijden. Dit veroorzaakte lichte verkeershinder in de richting van Dendermonde.