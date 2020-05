Motorrijder krijgt fikse geldboete na zware snelheidsovertreding bij inhaalmanoeuvre Koen Baten

26 mei 2020

14u45 1 Dendermonde Jens L. moest zich dinsdagochtend verantwoorden voor een stevige snelheidsovertreding die hij beging in de bebouwde kom in Dendermonde. Hij werd er geflitst met een snelheid van 102 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 kilometer per uur.

De man was onderweg met zijn motor toen hij achter een landbouwvoertuig reed. Hij wilde een inhaalmanoeuvre maken en drukte daarbij het gaspedaal stevig in. “Een motor trekt stevig op waardoor de snelheid ook heel hard omhoog gaat, niet zoals bij een auto waar het langer duurt”, aldus zijn advocaat. “Hij had echt niet de intentie om zo snel te rijden.”

Het Openbaar Ministerie wou ook dat hij zijn theoretische proeven opnieuw aflegde, maar na een mondeling examen door politierechter Peter D’Hondt waarbij hij op bijna alle vragen perfect antwoordde, bleef het enkel bij een geldboete van 2.400 euro en 60 dagen rijverbod.