Motorrijder gewond nadat hij achteraan inrijdt op personenwagen die stopte aan zebrapad Koen Baten

20 juni 2020

17u15 2 Schoonaarde Op de Eegene in Schoonaarde, ter hoogte van supermarkt Aldi is een motorrijder deze middag gewond geraakt bij een aanrijding met een personenwagen. De motorrijder reed achteraan in op een personenwagen. Hij is er niet ernstig aan toe maar moest wel voor verzorging naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurd rond 13.45 uur deze namiddag. Een bestuurder reed met zijn personenwagen in de richting van Dendermonde toen hij remde voor het zebrapad om iemand te laten oversteken. De motorrijder zag dit manoeuvre vermoedelijk te laat. Hij ging nog vol in de remmen maar reed toch achteraan in op zijn voorligger.

De straat was even afgesloten voor het verkeer en de brandweer kwam ter plaatse voor de nodige signalisatie. Een half uur later was de rijbaan opnieuw vrij voor het verkeer.