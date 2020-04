Motorclub schenkt 5.000 euro aan ambulancedienst Dendermonde Koen Baten

15u53 0 Dendermonde Motorclub de Outlaws hebben een mooie som van 5.000 euro geschonken aan de ambulancedienst in Dendermonde. Elk jaar probeert de club een goed doel of een dienst te steunen. “Door de huidige coronacrisis vonden we het niet meer dan normaal om de zorgsector te steunen", zegt Dirk Vermeiren van de club.

“Ze leveren prachtig werk in deze extreme tijden. Ze staan voor iedereen paraat, en dat mag toch ook wel eens benadrukt worden", klinkt het. “Zij staan altijd op de eerste rij niet wetende of iemand besmet is of niet. Om die reden hebben wij beslist om de ambulancedienst 112 van Dendermonde te steunen", aldus Dirk.

De dienst kreeg een cheque van 5.000 euro overhandigd, waarmee ze mondmaskers en ander hulpmateriaal kunnen kopen om hun werking verder te zetten. “Wij hopen vooral dat hier iedereen gezond mag blijven", klinkt het .