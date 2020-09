Mooie cheque voor G-korfbal dankzij KWB-toneel Nele Dooms

08 september 2020

15u15 0 Appels De G-korfbal van Appels, de sportwerking voor personen met een beperking, is 750 euro rijker. Ze kregen de cheque van KWB Appels. Het gaat om de opbrengst van de galavoorstelling van de meest recente toneelproductie.

Het KWB-toneel is al jarenlang een begrip in Appels en omstreken. De inspanningen van tal van vrijwilligers resulteren al meer dan 35 jaar in succesvolle toneelvoorstellingen. Die brengen doorgaans geld in het laatje voor de KWB-werking, maar de opbrengst van een galavoorstelling gaat steevast naar het goede doel. “Verenigingen steunen zit in het DNA van de KWB”, zegt Marc De Clercq. “Deze keer is de G-werking van de korfbalclub van Appels aan de beurt.”

Met de cheque van 750 euro, die de spelers mochten ontvangen tijdens hun allereerste training van het nieuwe seizoen, kan de sportvereniging het nodige materiaal voor trainingen aanschaffen. Kersvers korfbalvoorzitter Yves Verschraegen, oud-voorzitter Marijke Dierick en trainers Chantal, Laurens en Yoni zijn in hun nopjes.