Mooi weer zorgt voor volle terrasjes: horeca blij, politie waakt en start controles opnieuw op Nele Dooms Koen Baten

13 juni 2020

Dendermonde Alsof corona niet bestaat, zo genoten zaterdag in Dendermonde de mensen van de warme zonnestralen, het mooie weer én de terrasjes die weer open zijn. De plaatselijke horeca reageert tevreden. Ondertussen startte de lokale politie voor het eerst weer BOB-controles op.

De café’s die opnieuw de deuren mochten openen en een eerste weekend daarop met stralend weer. Dat zorgde ook in Dendermonde voor een toeloop op de terrasjes. Na weken en weken in lockdown, werd dit het eerste lenteweekend om op een terrasje te genieten van een verfrissend drankje. Het was daardoor erg druk op de Grote Markt. Gelukkig had de stad hier toestemming gegeven om terrassen groter uit te bouwen, zodat met de nodige sociale distancing toch alle liefhebbers een tafeltje vonden.

Ook in café Bar D’O zat het terras goed vol. Uitbater Filip Delens is een blij man. “Normaal gezien openen we de zaak op zaterdag pas om 18 uur. Maar met dit mooie weer begonnen we er natuurlijk al ‘s middags aan”, zegt hij. “Het zijn heel zware weken geweest door de sluiting van de café’s, dus elke kans die we nu krijgen om goed te draaien gaan we niet laten liggen. We moeten nu meepikken wat we kunnen. En ik ben heel blij dat het terras vol zit. We gaan de komende weken zoveel mogelijk open doen als het goed weer is. Binnen kunnen we nauwelijks volk zetten omdat de café zo klein is.”

Het is duidelijk dat velen op de Grote Markt een tussenstop aan een terrasje ingepland hadden tijdens een fietstochtje. Het marktplein stond gevuld met een massa fietsen. En misschien was dat nog niet eens zo’n slecht idee voor wie wat alcohol wilde drinken, want met de lockdown achter de rug startte de lokale politie van Dendermonde voor het eerst ook haar BOB-controles weer op.

Zaterdagavond werd er met drie ploegen op vier locaties gecontroleerd op het grondgebied van Dendermonde. Het ging voornamelijk nog om kleine controles, maar het diende wel als waarschuwing. “Tijdens de lockdown was het niet mogelijk om statische controles te houden, dat gaat nu wel opnieuw en wij willen ook een signaal geven dat wij echt wel de nodige controles zullen houden”, zegt Kris Lamers. De eerste controleposten verliepen gelukkig nog zonder problemen van alcohol en drugs. Wel werden er al enkele kleine overtredingen vastgesteld met de papieren en de inschrijvingen van de voertuigen.

De controles gebeuren door corona niet op de gebruikelijke manier als anders. “Normaal hebben we een toestel waarmee we snelle controles kunnen uitvoeren, maar door corona kunnen we dit niet gebruiken en nemen we meteen een volledige test af wat iets langer duurt en de capaciteit lager ligt, maar daarom is het niet minder gemeend", aldus Lamers. “We hebben nu vooral gecontroleerd op de gewestwegen, maar er volgen zeker ook nog andere controles de komende weken en ook niet statische controles blijven we uitvoeren natuurlijk.”