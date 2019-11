Mooi resultaat na pannenkoekenmarathon: in 24 uur tijd 8.750 pannenkoeken gebakken Nele Dooms

25 november 2019

15u59 0

Met hun Pannenkoekenmarathon voor het goede doel hebben Hilde Jacobs en Annemarie Eeckhout uit Dendermonde, met praktische ondersteuning van Wendy Hofman, een fantastisch resultaat neergezet. In 24 uur tijd bakten de dames op de speelplaats van de Visitatieschool van Baasrode liefst 8.750 pannenkoeken. Bijna twee jaar geleden waagden ze zich al een eerste keer aan een Pannenkoekenmarathon ten voordele van het Kinderkankerfonds, omdat de dochter van Hilde toen tegen leukemie vocht. Een tweede editie moest geld opbrengen voor liefst vijf verschillende goede doelen: Clownshuis, Make a Wish, Villa Rozenrood, het Kinderkankerfonds en het Revalidatiecentrum CAR Buggenhout. “Omdat zoveel mensen onze actie een warm hart toedragen en dus veel pannenkoeken bestelden, zullen we al deze projecten een mooie cent kunnen toesteken”, zegt Hilde en Annemarie. “De opbrengst zullen we bekendmaken op 23 december, als we die gaan overhandigen tijdens de uitzending van de Warmste Week.”