Moodpie maakt van Barakske kunstige frituur Nele Dooms

21 augustus 2019

Frituur Barakse aan het Stationsplein in Dendermonde ziet er voortaan veel leuker uit. Dat is te danken aan Jeroen Buytaert, grafisch kunstenaar achter Moodpie, uit Dendermonde. Die mocht zich van uitbater Wim Tierens volledig uitleven op de muren van de frituur. Daarmee is de stationsomgeving een kleurrijke eyecatcher rijker. Buytaert koos ervoor om de gevels te beschilderen met een hamburger, currywost, pakje friet en een open mond, allemaal in de kleuren geel, rood en zwart. “Vijf dagen heb ik daar aan gewerkt”, zegt hij. “De strakke grafische en abstracte stijl is me eigen. Ik wilde vooral heel duidelijk maken wat er achter die muren precies gebeurt.” Friturist Wim is alleszins heel blij met het resultaat. “Het was wel spannend, want ik had Jeroen carte blanche gegeven. Ik wist dus vooraf niet wat het zou worden. Maar ik ben heel tevreden. Opvallen was de bedoeling en dat is zeker gelukt. Er komen heel wat positieve reacties van klanten.”