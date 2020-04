Mondmaskers voor alle inwoners en stad neemt deel aan Nationale Naaiactie Nele Dooms

29 april 2020

15u58 0 Dendermonde 50.000 mondmaskers. Zoveel exemplaren heeft het Dendermondse stadsbestuur besteld om alle inwoners van Dendermonde te kunnen voorzien van een mondmasker. De stad doet ook een oproep aan inwoners om deel te nemen aan de Nationale Naaiactie en zo zelf mondmaskers te maken.

Met de bestelling van mondmaskers voor alle Dendermondenaren is de stad goed voor een investering van liefst 102.850 euro. “Deze herbruikbare mondmaskers bestaan uit twee lagen stof met een ruimte tussenin voor een filter”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Ze zijn wasbaar op 90 graden. De levering wordt in de week van 18 mei verwacht, waarna we een huis-aan-huis bedeling organiseren.”

Mondmaskers zijn vanaf maandag 4 mei verplicht op het openbaar vervoer. Ook bij de gefaseerde heropstart van het onderwijs vanaf maandag 18 mei moeten leerlingen vanaf 12 jaar en personeel een mondmasker dragen. Daarom doet de stad nog een extra oproep: “We vragen inwoners om zelf mondmaskers te maken, ook voor elkaar”, zegt Buyse.

De stad neemt daarvoor deel aan de Nationale Naaiactie, georganiseerd door Maakjemondmasker.be en Impactdays.co, met Lieven Scheire als gezicht van de campagne. Doel is om heel België te voorzien met zelfgemaakte mondmaskers. Wie wil meedoen, kan via www.maakjemondmasker.be het patroon en de werkwijze downloaden.

“Wie mondmaskers gemaakt heeft, kan die naar het inzamelpunt brengen”, zegt Buyse. “In Dendermonde is dat de Stadswinkel in het Administratief Centrum, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 14 uur en op woensdag van 14 tot 18 uur. Er staat een speciale inleverbox.”

De medewerkers van het naai- en strijkatelier van het lokaal bestuur maken al sinds de start van de coronacrisis zelf mondmaskers. Die productie wordt nog opgedreven. De stad zal ook zelfgemaakte stoffen mondmaskers ter beschikking stellen van de scholen.