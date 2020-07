Mondmaskers verplicht in winkels, dat kan dankzij Katrijn in op en top Dendermondse stijl Nele Dooms

10u26 4 Dendermonde Het verplicht mondmasker in de winkels vanaf zaterdag 11 juli hoeft lang niet saai te zijn. Het kan zelfs in op en top Dendermondse stijl. Illustrator Katrijn Jacobs ontwierp mondkapjes met de drie Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath en het Ros Beiaard.

Het Ros Beiaard bleef, door de coronacrisis, dit jaar dan wel in zijn kot in plaats van een grote ommegang te maken in mei 2020, het kan toch op een andere manier door Dendermonde lopen. Op een mondmasker dan wel. Illustrator Katrijn Jacobs, die eerder ook al een prentenboek rond de legende van het Ros Beiaard maakte, ontwierp een leuke tekening van ‘t Peird om er mondmaskers van te maken. “Ga door op Paardenkracht” staat erbij.

Het Ros is niet het enige dat de mondmaskers siert. Katrijn ontwierp er ook met de drie Dendermondse Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath. “Ik ben reuzesterk. Samen kunnen we dit!” staat daarbij. Of er zijn exemplaren met elke reus apart: “Wees dapper zoals Indiaan”, “Ingerukt! Mars!” en “Met Goliaths kracht lukt alles” klinkt het daar op.

“Ik ben zelf zo zot van het Ros Beiaard en het is toch zoveel leuker om met een tof mondkapje op rond te lopen”, zegt Katrijn. “Als illustrator hoefde ik dus geen twee keer nadenken om aan de slag te gaan. En ik ben blijkbaar niet alleen enthousiast, want vragen naar deze mondmaskers blijven toestromen.”

Een mondkapje kost 6 euro. Er is ook plaats voor een filter. Wie er eentje wil, kan mailen naar jakoebies@gmail.com.