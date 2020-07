Mondmaskers in winkelstraten en openbare gebouwen verplicht, in lange wachtrijen en parkings sterk aangeraden Koen Baten

24 juli 2020

15u40 36 Dendermonde De extra coronamaatregelen die de regering gisteren genomen heeft, hebben ook gevolgen voor de stad Dendermonde. Ook zij verstrengen de regels en verplichten het dragen van mondmaskers in alle openbare gebouwen en in de winkelstraten.

De mondmaskers zullen ook in het Dendermondse straatbeeld een grote rol spelen en meer zichtbaar zijn. De veiligheidscel van de stad heeft beslist dat in alle openbare gebouwen het masker moet gedragen worden. Het gaat dan om het administratief centrum, het sociaal huis, het stadhuis, de inkom van het zwembad en de kleedhokjes.

Ook in de winkelstraten is het dragen van een mondmasker verplicht. De zone om een mondmasker te dragen loopt via de Oude Vest, Brusselsestraat, Vlasmarkt en de Oude Vismijn. Fietsers en automobilisten zijn niet verplicht om in de winkelstraten een mondmasker te dragen. De stad raadt ook aan om op parkings en in lange wachtrijen aan winkels een mondmasker te dragen.

Op markten was het dragen van het mondmasker al eerder verplicht. Ook op de veerboten blijft het dragen van een mondmasker verplicht net als in musea, bibliotheken, gebedshuizen en andere grote zalen.