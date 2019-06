Moleneinde krijgt fietssuggestiestroken Nele Dooms

06 juni 2019

12u55 0 Dendermonde De Moleneinde in Schoonaarde krijgt fietssuggestiestroken. Die zullen nog deze maand aangebracht worden. De stroken komen op het traject waar nu fietsvoorzieningen ontbreken.

Het Dendermondse stadsbestuur zet al enige tijd in op fietssuggestiestroken. Ze zorgen ervoor dat de fietsers een duidelijke positie op de weg krijgen, maar in tegenstelling tot fietspaden zijn ze wel overrijdbaar door wagens als er geen fietser rijdt. Ze worden meestal aangebracht op belangrijke bovenlokale en lokale functionele fietsroutes gelegen langs drukke lokale verbindingswegen en ontsluitingswegen. Eerder werden zo al fietssuggestiestroken voorzien in de Denderbellestraat, de Scheepswerfstraat, de Kerkstraat, Kleinzand en een deel van de Rosstraat.

Nu is de Moleneinde aan de beurt. De stroken zullen er op het wegdek aangebracht worden na de herasfaltering van deze straat. “Er is niet overal ruimte voor een apart fietspad, maar met deze fietssuggestiestrook blijven we inzetten op de fietsveiligheid in onze stad”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Met dit initiatief krijgt de fietser een veiligere aansluiting tussen de Schoonaardebaan en het aanliggende fietspad dat eindigt ter hoogte van Moleneinde 20.”

Ook in de toekomst wil de stad nog verder inzetten op fietsvriendelijkheid. “Onze voorkeur gaat uitdrukkelijk uit naar het aanleggen van aparte fietspaden”, zegt Meremans. “Maar waar het bijvoorbeeld te smal is, kunnen we met fietssuggestiestroken toch de nodige aandacht vestigen op de fietsers.”