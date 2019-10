Mohamed A. zit na ongeval met mogelijk dodelijke afloop nog steeds aan zware pijnstiller Tramadol: “Ik krijg het van een vriend, want dokters willen het niet meer voorschrijven” Koen Baten

04 oktober 2019

10u06 8 Dendermonde Mouhamed A. (27) die op 11 juni 2017 onder invloed van de zware pijnstiller Tramadol een zwaar ongeval veroorzaakte in de Bogaerdstraat in Dendermonde gebruikt nog steeds de medicatie. Dat verklaarde hij vrijdagochtend in de Dendermondse rechtbank. “Ik krijg de medicatie van een vriend”, aldus A.

Het ongeval gebeurde op 11 juni 2017 rond 21 uur op een mooie zomeravond. Erwin Cremers was er met zijn vrouw aan het wandelen toen ze in de Bogaerdstraat plots van de weg gemaaid werden door Mouhamed A. uit Dendermonde. Hij verkeerde onder invloed van een zware pijnstiller, Tramadol, en had ook nog een hele voorraad medicatie in zijn wagen liggen.

Vrijdag gaf de 27-jarige man toe dat hij nog steeds de zware pijnstiller gebruikt. “Ik heb het soms zeer moeilijk, en dan neem ik nog Tramadol”, gaf A. toe. “Ik krijg het niet meer van de dokters, want die schrijven mij dit niet meer voor. Maar een vriend beschikt nog over de pijnstillers.”

“Ga naam niet prijsgeven”

Politierechter Peter D’Hondt vroeg daarna de naam van deze vriend omdat het strafbaar is medicatie te verhandelen. Mouhamed A. weigerde echter om de naam vrij te geven, en na een korte opschorting riep hij het zwijgrecht op. “Ik wil de naam niet prijsgeven”, klonk het. Politierechter Peter D’Hondt raadde de man aan om nog eens goed na te denken. “Iedere andere beklaagde zegt hier meestal de namen van wie ze iets krijgen. Als het effectief bewezen wordt dat het slachtoffer overleden is door toedoen van het ongeval riskeer je een celstraf tot vijf jaar”, klinkt het.

Resultaat onderzoek afwachten

Tijdens de vorige zitting op 14 juni kwam aan het licht dat één van de slachtoffers van de aanrijding, Erwin Cremers, toch overleden was, mogelijk als gevolg van het ongeval. Cremers had botkanker, maar mocht zijn medicatie tegen de ziekte tijdens zijn herstel van het ongeval niet innemen. Hierdoor stak de ziekte de kop weer op. Even later overleed Cremer. Intussen loopt er een onderzoek om uit te maken of het overlijden een gevolg is van het ongeval of niet, maar de resultaten daarvan zijn vandaag nog niet binnen.

De zaak werd uitgesteld naar 31 januari om de resultaten van het ongeval af te wachten.