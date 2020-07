Moeilijke beslissing voor Feestcommissie: geen Kermisdinsdag in september Nele Dooms

06 juli 2020

16u22 1 Grembergen De Feestcommissie van Grembergen heeft zopas een moeilijke beslissing genomen. Er zal dit jaar geen Kermisdinsdag plaatsvinden in september.

De Kermisdinsdag kent in Grembergen een geschiedenis van meer dan honderd jaar. Elke dinsdag tijdens de Septemberkermis verzamelen groepen aan de Ganzegavers achter de kerk om er met wagenspelen het voorbije jaar in Grembergen op de korrel te nemen en de draak te steken met dorpsfiguren. Dat brengt altijd flink wat volk op de been.

Maar zover komt het dit jaar dus niet. Aanleiding is de coronacrisis. “Kermisdinsdag nu organiseren met in het achterhoofd de geldende coronamaatregelen is quasi onmogelijk”, klinkt het bij de Feestcommissie. “We zouden heel veel aanpassingen moeten doen, maar dat zou het concept van onze Kermisdinsdag meteen ook teniet doen. Met een maximum aantal toeschouwers van 240 personen, die op voorhand moeten registreren, die enkel mogen neerzitten en met tellingen aan de ingangen zou van het Grembergse kermisgevoel niets overblijven. Dit is praktisch gezien ook heel moeilijk te organiseren.”

De organisatoren beseffen dat dat de coronamaatregelen eventueel tegen september nog versoepelen, maar toch hakken ze de knoop nu al door. “We kunnen daar niet op wachten en vervolgens in amper een maand tijd een Kermisdinsdag in elkaar boksen”, klinkt het. “Zowel administratief en praktisch moet immers altijd heel wat geregeld worden. Maar het zijn vooral de Kermisdinsdaggroepen zelf die voldoende tijd moeten hebben om hun wagenspel voor te bereiden.”

De Feestcommissie sluit evenwel niet uit dat in september wel enkele kermisactiviteiten zullen plaatsvinden. Maar daarover is nog geen duidelijkheid. “Wel is zeker dat het dit jaar geen ‘normale’ kermis zal zijn”, klinkt het.