Mobiele beiaard op tournee doorheen de stad Nele Dooms

07 augustus 2020

17u23 6 Dendermonde De komende weken zal op verschillende plaatsen in Dendermonde beiaardmuziek te beluisteren zijn. Stadsbeiaardiers Lorenz Meulebroek en Marc Van Boven trekken met een mobiele klokkenspel op tournee. Met het initiatief wil de Dienst Toerisme voor extra ontspanning zorgen in deze coronazomer.



Deze zomer heeft de stad Dendermonde al verschillende initiatieven genomen om de coronaperiode op een aangenamere en veilige manier door te komen. Er zijn onder andere nieuwe wandel- en fietstochten uitgestippeld, openluchtcinema is te bekijken, Radio Rosse Buurten zorgt voor gezellige avonden, enzovoort. Ook de stadsbeiaardiers doen nu hun duit in het zakje voor een zomer met een extraatje.

Op zondag en maandag zorgen Lorenz Meulebroek en Marc Van Boven voor de traditionele beiaardconcerten vanuit de toren van het Belfort en op donderdag krijgen ze gastbeiaardiers op bezoek die voor themagebonden concerten zorgen. Maar nu gaan ze ook op verplaatsing spelen. “Een tiental dagen gaan we een reeks mini-concerten geven op diverse locaties in de stad”, zegt Lorenz. “We focussen in de eerste plaats op de woonzorgcentra en andere zorginstellingen zoals Blijdorp, maar doen ook andere plaatsen aan zoals bijvoorbeeld eens de marktdag in Baasrode. Het is onze bedoeling om bewoners een aangename muzikale verpozing te bieden in deze bijzondere tijden.”

“Met Lorenz en Marc hebben we twee top-beiaardiers in onze stad”, zegt een tevreden schepen Dieter Mannaert (CD&V). “Door met deze mobiele beiaard naar de woonzorgcentra en zorginstellingen te trekken, bezorgen we deze mensen een beetje verstrooiing tijdens deze moeilijke dagen. Ik ben er zeker van dat het aangepaste repertoire een lach op het gezicht van het publiek zal toveren. We blijven op deze manier inzetten op alternatieven om de Dendermondenaar een leuke zomer te bezorgen.”

Voor het project wordt er beroep gedaan op de mobiele beiaard van de Franse stad Douai. Het is één van de grootste en mooiste mobiele beiaarden ter wereld. Om grote samenscholingen te vermijden, worden de locaties van de concerten niet vooraf kenbaar gemaakt. Vrijdagnamiddag was als allereerste dienstencentrum Zilverpand aan de Nieuwburcht aan de beurt.