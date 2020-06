Misvieringen mogen weer: al meteen televisiemis in Onze-Lieve-Vrouwekerk Nele Dooms

12 juni 2020

15u09 13 Dendermonde Met het versoepelen van de maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis, kunnen er ook opnieuw misvieringen plaatsvinden. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde kunnen er ongeveer honderd personen de eucharistie bijwonen. Dat wordt meteen ook een televisiemis, de eerste opname met publiek sinds de lockdown.

Samen bidden in de kerk is sinds deze week weer toegelaten, maar ook daar horen heel wat begeleidende maatregelen en beperkingen bij. In Dendermonde vertaalt zich dat in misvieringen vanaf dit weekend. Sommige parochies nemen nog iets langer de tijd om zich voor te bereiden, maar onder andere in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk zal er zondag 14 juni al een misviering zijn.

“Volgens de maatregelen kunnen er een kleine honderd parochianen de dienst bijwonen”, zegt deken Jo Mattheys. “Ook in de kerk moeten we immers rekening houden met de afstand van anderhalve meter tussen twee gelovigen, die niet tot de bubbel behoren. Er wordt 10 vierkante meter per gelovige gerekend en dat betekent dat we in onze kerk het aantal kerkgangers sowieso moeten beperken tot 100 aanwezigen. Samen zingen mogen we jammer genoeg nog niet.”

Mis uitgezonden op VRT

Voor de dekenale kerk dient zich bij de heropstart al meteen een extraatje aan. De misviering wordt door de VRT opgenomen om als televisiemis zondagochtend rechtstreeks uitgezonden te worden. “Dendermonde was de laatste tv-mis vlak voor de lockdown en het verbod op misvieringen en is nu de eerste na de lockdown”, bedenkt Mattheys. “We zijn daar toch wat fier op. Om toch muziek in de kerk te hebben, hebben we trouwens een oplossing gevonden. Onze organist Lorenz Meulebroek heeft daarvoor de cantor van de Sint-Salvatorkathedraal van Brugge, Roel Vansevenant, uitgenodigd. Zij zullen, op ruime afstand van elkaar en van de kerkgangers, kunnen zingen.”

Door de beperkte beschikbare plaatsen in de kerken, wordt er een reservatiesysteem opgezet. Voor de O.L.V.-kerk kan er steeds vanaf woensdag een plaats gereserveerd worden via www.parochiedendermonde.be of op vrijdag tussen 9 en 12 uur via 052/34.32.10. Voor de kerken van Boonwijk, Baasrode, Grembergen, Appels, Lutterzele en Sint-Gillis is aanmelden vooraf niet nodig. Voor het kleine kerkje in Vlassenbroek is inschrijven wel nodig via 052/22.31.13.