Minister wil toelatingsproef voor hoger onderwijs in toekomst, GO!Talent bereidt laatstejaars nu al voor Nele Dooms

06 februari 2020

16u03 3 Dendermonde Deze week raakte bekend dat minister Ben Weyts een verplichte toelatingsproef voor opleidingen in het hoger onderwijs wil invoeren. In het GO!Talent in Dendermonde bereiden ze hun laatstejaars echter nu al voor. De leerlingen kunnen dit schooljaar al studiepunten verwerven voor hun toekomstige opleiding. GO!Talent werkt daarvoor samen met HOGENT. Het is een uniek project in Vlaanderen.

Minister Weyts meldde in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement dat hij graag toelatingsproeven wil invoeren voor het hele hoger onderwijs, voor alle opleidingen. “Wie daar niet voor slaagt, kan wel starten met de opleiding maar moet een verplichte remediëring en bijscholing volgen”, klinkt het. De maatregel zou studenten moeten helpen om hun slaagkansen te vergroten.

Nog voor de minister zijn plan bekend maakte, zijn ze daar in het GO!Talent in Dendermonde dit schooljaar al mee bezig. “Ook voor ons is het een bezorgdheid dat jongeren doorstromen naar het hoger onderwijs met voldoende slaagkansen”, zegt directeur Tom Rydant. “Dit is immers een ongelooflijk grote stap en dus zijn leerlingen maar beter goed voorbereid, niet alleen om de latere leerstof aan te kunnen maar ook om de juiste keuze van opleiding te maken.”

Uniek in Vlaanderen

Om daar voor te zorgen, werkt GO!Talent Dendermonde sinds dit schooljaar samen met HOGENT. De zesdejaar Handel en Informatica krijgen de kans om, dankzij een ultrasnel glasvezelnetwerk, van in Dendermonde lessen in de hogeschool te volgen. “Maar de jongeren wonen ook regelmatig lessen op de campus aan de Voskenslaan zelf bij”, zegt Rydant. “Ze hebben recent zelfs examens mee gedaan. Deze jongeren krijgen op deze manier niet alleen een beter beeld van wat een toekomstige opleiding inhoudt, maar ondervinden ook hoe de lessen en examens verlopen. Met deze examens sprokkelen ze zelfs al studiepunten voor het komende jaar. Het is een heel leerrijke ervaring en de leerlingen zijn hier enthousiast over.”

Het project is uniek in Vlaanderen. “Leerlingen technisch onderwijs worden op deze wijze optimaal voorbereid op hoger onderwijs”, zegt Rydant. “Heel veel van onze leerlingen stromen door en dus willen we hier toch genoeg aandacht aan schenken. Met dit project willen beide onderwijsinstellingen de kloof naar hoger onderwijs verkleinen en de slaagkansen verhogen. Als het idee van Weyts voor toelatingsproeven er doorkomt, zullen onze leerlingen dat zeker aankunnen.”