Minister Weyts investeert 1,5 miljoen euro extra in scholen in onderwijszone Dendermonde Nele Dooms

26 augustus 2020

15u41 3 Dendermonde/Buggenhout/Hamme Er gaat liefst 1,5 miljoen euro extra naar de onderwijszone Dendermonde om bijkomende plaatsen in de klas te creëren. Scholen uit Buggenhout, Dendermonde, Hamme en Lebbeke zullen daar gebruik van kunnen maken. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts bekend gemaakt.

Minister Weyts wil in Vlaanderen 34 miljoen euro extra investeren om extra plaatsen in de klas te realiseren. De bijkomende middelen worden toegespitst op de regio’s waar de noden het grootste zijn. Meer dan 7,5 miljoen euro daarvan gaat naar het secundair onderwijs in Oost-Vlaanderen, goed voor 805 extra plaatsen. De onderwijszone Dendermonde krijgt 1,5 miljoen voor 160 extra plaatsen.

De beslissing komt er niet zomaar: tegen het schooljaar 2024-2025 wordt immers een tekort van tienduizenden plaatsen verwacht. “Ook Dendermonde zal daar niet aan ontsnappen”, meent Vlaams parlementslid en Dendermonds schepen Marius Meremans (N-VA), die het goede nieuws over de extra centen van minister Weyts vernam. “Elk kind verdient een volwaardige plaats in ons onderwijs. Wij zijn dan ook zeer tevreden dat Dendermonde is opgenomen in de lijst van regio’s met hoge capaciteitsnoden.”

Welke school precies wat krijgt, ligt nog niet vast en zal nog voorwerp van verder overleg zijn.