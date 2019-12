Minister weigert verplaatsing buurtweg aan Wijzerbeek: dossier terug naar af Nele Dooms

15u41 1 Dendermonde De voetweg 82, die een verbinding maakt tussen de Berkestraat en de Lindestraat in Oudegem en achter de terreinen van bedrijf Kimco loopt, mag dan toch niet verplaatst worden. Dat heeft de minister zopas beslist. Die vernietigt in beroep de beslissing van de bestendige deputatie die eerder de verlegging wel goedkeurde. Natuurvereniging Raldes en het Wijzerbeekcomité waren in beroep gegaan.

Het dossier van de voetweg 82 in Oudegem sleept al jaren aan. De buurtweg zorgt voor een verbinding tussen de Berkestraat en de Lindestraat, langs de Wijzerbeek. Die Wijzerbeek stroomde jaren geleden over het bedrijfsterrein van wortelbedrijf Kimco, in de hoek van Hofstraat met de Lindestraat, en werd overwelfd en overbouwd. In 2007 kreeg het bedrijf toestemming om de beek te verplaatsen tot aan de rand van het terrein met een open bedding. De beek werd echter een paar meters verder verlegd dan de bedoeling was, waardoor de voetweg 82 werd afgesloten. Door de buurtweg te verleggen kan er opnieuw een doorgang naar de Berkestraat ontstaan.

Voor de provincie was dat, na gunstig advies van het Dendermondse stadsbestuur, geen probleem zodat de aanvraag tot verlegging van de buurtweg werd goedgekeurd. Maar het Wijzerbeekcomité en natuurvereniging Raldes konden zich daar niet in vinden. Zij willen dat de Wijzerbeek weer haar oorspronkelijke plaats krijgt, net als de voetweg. “Door de Wijzerbeek foutief te verleggen, stroomt ze niet meer door het lager gelegen valleigebied, met als gevolg wateroverlast op omliggende weilanden. Ook de voetweg heeft zijn belang, in biologisch erg waardevol natuurgebied”, klinkt het daar. “En er ontbreekt een duidelijk plan van aanpak.”

Beide comités krijgen nu gelijk van de minister. Die keurt de verplaatsing van de voetweg niet goed. Om dat te motiveren verwijst de minister naar de voldongen feiten op het terrein, namelijk dat de buurtweg al verlegd werd en het gebruik ervan al een aantal jaar niet mogelijk was. Resultaat is dat de procedure volledig hernomen moet worden.