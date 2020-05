Minister buigt zich eerstdaags over vergunning Empro: actiecomité tegen geurhinder steekt tandje bij in protest Nele Dooms

19 mei 2020

15u43 0 Dendermonde Buurtbewoners van Empro, op het Hoogveld in Dendermonde, steken een tandje bij in hun protest tegen de geurhinder die het bedrijf veroorzaakt. Eerstdaags buigt bevoegd minister Zuhal Demir zich over de toekomst van de vergunning van de firma. Bij de buurt overheerst één grote vraag: “Hoe is het mogelijk dat een bedrijf dat al meer dan vijf jaar zo’n stank veroorzaakt, nog altijd actief kan zijn?”

Gewapend met mondmaskers, niet alleen in de strijd tegen het coronavirus maar ook als symbool tegen de stank van Empro, verzamelden buurtbewoners en leden van het actiecomité ‘Bad Smell Hoogveld’ aan het Vosmeer vlakbij het bedrijf voor een korte protestactie. Empro verwerkt pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica. Al ruim vijf jaar klagen omwonenden over ernstige geurhinder van het bedrijf. “De penetrante geur doet letterlijk kokhalzen en maakt misselijk”, klinkt het.

Na jaren klachten van buurtbewoners besliste het Dendermondse stadsbestuur in het najaar 2019 dat het welletjes geweest was en vroeg het Oost-Vlaamse provinciebestuur om de vergunning van Empro te schorsen. Begin dit jaar gaf de provincie wel degelijk gehoor aan dat verzoek en besliste om de vergunning op te heffen. Maar Empro ging in beroep bij minister van Leefmilieu Zuhal Demir. In afwachting van haar beslissing mag het bedrijf blijven produceren.

Het zorgt voor ergernis bij omwonenden omdat ondertussen klachten van geurhinder zich blijven opstapelen. Om dat duidelijk te maken vond zopas een nieuwe protestactie aan het bedrijf plaats. “Van januari tot nu bedraagt het aantal klachten al ruim 195”, zegt Gedeon Jacobs. “Letterlijk elke dag is er minstens één klacht, afhankelijk van hoe de wind zit. Dit is een straatje zonder eind.”

Intimidatie

Buurtbewoners zijn het meer dan beu. “Hoe vaak kregen we al van de bedrijfsleiding te horen dat er geïnvesteerd werd in installaties om de geurhinder op te lossen? Telkens zonder resultaat. Voor ons is het stilaan duidelijk dat dit een structureel probleem is”, zegt Karine Schoof, die vlakbij Empro woont. Zij diende onlangs bij de politie een klacht in tegen het bedrijf. “Wegens intimidatie”, zegt ze. “Na een zoveelste klacht van mezelf en buren, kwam een werknemer van Empro naar ons toe om te beweren dat het helemaal niet stonk. Wij konden amper ademhalen van de geur! Mij in mijn eigen tuin de les komen spellen, dat pik ik niet en ik ben naar de politie gestapt.”

“We vrezen dat het geurprobleem nooit zal opgelost geraken. Ze proberen nu al 5 jaar”, zegt buurtbewoner Stephan Claus. “Er stond nochtans duidelijk in de milieuvergunning dat de productie niet mocht opgestart worden vooraleer er met zekerheid kon aangetoond worden dat er geen geurhinder zou zijn. Zelfs na 5 jaar experimenteren is die zekerheid er nog niet. Wij zouden verwachten van een bedrijf waar een mogelijke opheffing van de milieuvergunning boven het hoofd hangt, dat het dag en nacht zou zoeken naar een oplossing.”

Franky Verbeeck stuurt zijn klachten rond geurhinder ook telkens door naar Empro zelf. “En op geen enkel moment is al ooit verbetering merkbaar geweest, integendeel”, zegt hij. “De penetrante weeë geur is degoutant. De stank is vaak erger dan ooit tevoren, dus geloven in een positief effect van recente investeringen is onmogelijk voor ons. Er is altijd wel een uitleg, maar wij zijn het wachten beu.”

Het actiecomité stelt zich ondertussen ook vragen bij de financiële situatie van het bedrijf. “In het Belgisch Staatsblad van maart lazen we dat door de ondernemingsrechtbank een voorlopig bewindvoerder werd aangesteld”, klinkt het. “Hoewel dit vonnis een week later werd herroepen, lijkt ons dit niet bepaald te wijzen op een gezonde, financiële situatie. Dit stemt tot nadenken. Is er dan nog wel geld om broodnodige en efficiënte investeringen te doen tegen geurhinder?”

Onverdroten investeren

Zaakvoerder van Empro Vaast Van Overschelde doet dat laatste af als ‘lasterlijke insinuaties’. “Om de geurproblematiek een oplossing te bieden, sparen we kosten noch moeite om geuremissies maximaal in te perken”, zegt hij. “Wij blijven daar onverdroten voor investeren. Een aantal aanzienlijke investeringen zijn al geïmplementeerd, of worden binnenkort operationeel. We zullen daar met de buurt over communiceren. Empro heeft overigens ook geen weet van de grote aantallen klachten waar gewag van gemaakt wordt. Het is wel mogelijk dat door de huidige coronatoestand meer mensen thuis zijn en dat een effect heeft op meer formuleren van klachten. We blijven bewoners oproepen die rechtstreeks aan ons kenbaar te maken.”

In het kader van de beroepsprocedure van Empro tegen het opheffen van haar vergunning, verzamelt minister Demir eerstdaags alle mogelijke adviezen van onder andere de Milieu-inspectie, departement Omgeving, provincie en stadsbestuur, en hoort het bedrijf zelf. Dendermonde maakt haar negatief advies over de vergunning ondertussen al over. Tegen midden juni moet de minister een beslissing nemen.