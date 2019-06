Mini-openluchtfestival op unieke locatie aan Dender Koen Baten

30 juni 2019

18u18 3 Dendermonde Achter het scoutsterrein in Dendermonde vond vanmiddag een mini-openluchtfestival ‘Humble’ plaats aan de nieuwe sluis die enkele jaren geleden daar aangelegd werd. Twee jongens hebben hun schouders onder dit initiatief gezorgd en richtte een kleine beachlounge in met een glazen podium zodat het water zichtbaar was. “Het is al de derde keer dat we dit organiseren, maar met deze mooie temperaturen leek het ons wel leuk om een unieke locatie te zoeken”, zeggen Bram De Wilde en Tuur Luinstra.

Een honderdtal bezoekers kwamen langs achter het scoutsterrein om te genieten van een gezellige namiddag met optredens en muziek. Met enkele strandstoelen was het een ontspannende namiddag. “Normaal gezien organiseren we dit binnen, maar met deze temperaturen is deze locatie uniek", klinkt het. Om dit festival te organiseren moesten ze op de goodwill rekenen van Waterwegen en Zeekanaal en voor een prijsje mochten ze dit hier organiseren. “Wij zijn dankbaar voor deze kans. We hebben ook genoeg water voorzien om iedereen voldoende te kunnen verkoelen", aldus Bram.