Minderjarigen die supermarkt in Hamme overvallen hebben opgepakt in Dendermonde na nieuwe poging tot overval Koen Baten

25 maart 2020

15u23 8 Dendermonde De politie van Dendermonde heeft gisterennamiddag twee minderjarigen opgepakt die op hun grondgebied een overval wilden plegen. De daders hadden afgelopen weekend ook al een gewapende overval gepleegd op de Ambro supermarkt in Hamme.

De overval op de supermarkt in Hamme vond plaats afgelopen zondag. De daders betraden daar de winkel met een bivakmuts en messen en eisten de inhoud van de kassa. Ze konden toen met geld gaan lopen via het Kerckwijkpark maar werden niet gevat. Gisteren kreeg de uitbaatster van de supermarkt telefoon van de politie van Hamme dat de daders gevat werden door de politie van Dendermonde. Daar probeerden ze ook een overval te plegen, maar konden ze dus gearresteerd worden. De politie van Dendermonde wil geen informatie vrijgeven over het incident. De uitbaatster is bijzonder opgelucht dat de daders gepakt zijn en bedankt de politie voor hun werk.