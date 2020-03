Minder Mobielen Centrale zoekt chauffeurs: wervingscampagne moet vrijwilligers opleveren om team te versterken Nele Dooms

03 maart 2020

12u21 0 Dendermonde De Minder Mobielen Centrale van Dendermonde is op zoek naar extra chauffeurs. In het kader van een wervingscampagne staan op verschillende locaties in de stad panelen die vrijwilligers moeten warm maken het team te komen versterken. “De vraag naar vervoer is zo groot dat het huidige beperkte team van vrijwilligers er niet meer aan tegemoet kan komen”, klinkt het.

De Minder Mobielen Centrale bestaat al een hele tijd in Dendermonde en zorgt ervoor dat ouderen en personen die het moeilijk hebben zich te verplaatsen, vervoerd kunnen worden naar hun bestemming. Enkel mensen met een beperkt inkomen komen daarvoor in aanmerking. Vrijwilligers staan in voor het vervoer met hun eigen wagen. Dat team bestaat momenteel uit een 13 personen. Zij verzorgden het voorbije jaar gemiddeld 314 ritten per maand, goed voor een tiental ritten per dag.

“Maar gemiddeld waren er jammer genoeg ook 8 ritten die niet uitgevoerd konen worden omdat er geen vrijwilliger beschikbaar was”, zegt schepen van sociale zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Dat komt omdat de vraag veel groter is geworden dan het aanbod. Voor ouderen en personen met verplaatsingsmoeilijkheden is het vaak niet zo evident om gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dan doen ze beroep op de Minder Mobielen Centrale, bijvoorbeeld voor een consultatie in het ziekenhuis, bezoek bij familie of socio-culturele activiteiten. Het team van vrijwilligers is echter momenteel te klein om de stijgende vraag naar vervoer op te vangen. Daardoor kunnen aangevraagde ritten regelmatig niet uitgevoerd worden, omdat er geen vrijwilliger beschikbaar is voor het gevraagde moment. Het is natuurlijk nooit leuk om een dergelijke boodschap te moeten geven aan iemand.”

En dus is er meer volk nodig om de MMC draaiende te houden. Een nieuwe wervingscampagne moet daarom extra enthousiaste chauffeurs opleveren. “Voor personen die graag andere mensen helpen, die over een eigen wagen beschikken en graag op de baan zijn, kan de MMC een mooie invulling zijn van hun vrije tijd”, zegt Roggeman. “De chauffeur kiest zelf wanneer hij beschikbaar is. Er is een onkostenvergoeding per kilometer, een gepaste verzekering en een professionele begeleiding vanuit het Sociaal Huis. De glimlach en de dankbaarheid van de gebruikers krijgen ze er bovenop.”

Wie interesse heeft, kan binnen springen in het Sociaal Huis of bellen naar 052/37.85.17.