Minder Mobielen Centrale rijdt vanaf volgende week weer rond Nele Dooms

16 juli 2020

17u19 2 Dendermonde Ouderen en personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen vanaf volgende week weer rekenen op de Minder Mobielen Centrale in Dendermonde. Die start vanaf 22 juni haar werking weer op.

De Minder Mobielen Centrale bestaat al een hele tijd in Dendermonde en zorgt ervoor dat ouderen en personen die het moeilijk hebben om zich te verplaatsen, vervoerd kunnen worden naar hun bestemming. Enkel mensen met een beperkt inkomen komen daarvoor in aanmerking. Vrijwilligers staan in voor het vervoer met hun eigen wagen. Door de coronacrisis werd ook deze werking de voorbije maanden evenwel abrupt stil gelegd.

Door de recente versoepelingen van de Nationale Veiligheidsraad kan de werking momenteel weer opstarten. Er blijven natuurlijk wel enkele strikte regels en voorwaarden gelden. Zo mag er per wagen maar één persoon vervoerd worden. Zowel de chauffeur als de gebruiker moeten een mondmasker dragen en allebei moeten ze de handen ontsmetten als ze de wagen betreden. De gebruiker moet zo ver mogelijk van de chauffeur plaatsnemen, achteraan in de wagen, schuin ten opzichte van de chauffeur. Vanaf woensdag 22 juli kunnen gebruikers opnieuw ritten aanvragen.