Middeleeuwse stad en folklore krijgen vorm in reusachtige maquette in Playmobil Nele Dooms

22 februari 2020

13u00 0 Dendermonde In de bibliotheek van Dendermonde zijn zopas de opbouwwerken gestart van een reusachtige maquette in Playmobil. Op een podium van 30 vierkante meter bouwt Dendermondenaar Ken Callebaut (42) het middeleeuws Dendermonde en al zijn folkloristische elementen na. Twee weken zal hij daarvoor nodig hebben.

De rijke geschiedenis van Dendermonde, de middeleeuwse stad én de sage van het Ros Beiaard volledig uitgebeeld in Playmobil. Daar maakt Ken Callebaut (42) de komende weken werk van. Hij speelde al tien jaar met het idee om dit te verwezenlijken. “Playmobil is voor mij een ongelooflijke passie en nieuwe technologieën, zoals 3D-printen, photoshop en countoursnijders voor stickers op schilden en dergelijke, maken het mogelijk om echt typisch Dendermondse dingen te maken. Ik ben hier al jaren mee bezig en ondertussen beschik over over zo’n 4.000 figuurtjes, aangevuld met gebouwen zoals stadhuis en Lakenhalle, begijnhof, de vroegere burcht, Mechelse en Brusselse Poort, de O.L.V-kerk, enzovoort.”

Hiermee gaat Callebaut aan de slag om een diorama, een gigantische kijkkast van ruim dertig vierkante meter, te bouwen in de bibliotheek. Die zal van midden maart tot de Ros Beiaardommegang te bezichtigen zijn. “Iedereen in de stad is zot van het Ros Beiaard, maar over de geschiedenis weten velen niet zo veel. Door deze middeleeuwse stad in Playmobil te bouwen, kan ik hen allerlei details meegeven. Ik bouw de maquette op als een soort zoektocht naar alle mogelijke figuren en verhalen die met het Ros Beiaard te maken hebben. Een soort ‘Waar is Wally?’, zeg maar.

Op zoek gaan naar onder andere de drie Gildenreuzen, Peke Rammekeszand, Robrecht Van Bethune, een Knaptand in de Dender, de Walvis en zelfs Lieven Van de Velde, de Aalstenaar die vanuit de gevangenis het hoofd van het Ros Beiaard beeldhouwde, is mogelijk vanaf het weekend van 7 maart.