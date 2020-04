Micro-koffiebranderij Agostini draait op volle toeren: “Sterker uit deze crisis komen” Nele Dooms

20 april 2020

13u13 11 Dendermonde Het kan, een crisis omdraaien in een opportuniteit en succes. Dat bewijst Stijn Vandenberghe (46) met zijn Het kan, een crisis omdraaien in een opportuniteit en succes. Dat bewijst Stijn Vandenberghe (46) met zijn micro-koffiebranderij Agostini in Dendermonde. “Ja er was angst voor mijn start-up bij het uitbreken van de coronacrisis”, zegt hij. “Maar ondertussen ben ik er zeker van dat ik hier sterker ga uitkomen.” Stijn dankt het succes aan de Dendermondenaren die lokale handel nu meer dan ooit een warm hart toedragen. Zelf steunt hij dan weer Scouts en AZ Sint-Blasius.

Een start-up van nog maar dik een jaar oud waar Vandenberghe nog maar sinds half vorig jaar fulltime van leeft, nog geen opgebouwde buffer en nog veel hard werk nodig om de zaak voort uit de grond te stampen. En dan breekt plots de coronacrisis uit, die ook op economisch vlak verstrekkende gevolgen heeft. Ja, ook Stijn Vandenberghe moest slikken toen de federale regering de strenge coronamaatregelen bekend maakte. Horeca en tal van bedrijven die de deuren moesten sluiten, betekende ook voor zijn micro-koffiebranderij Agostini een streep door de rekening.

“Ik had me tot dan vooral gericht op horeca en bedrijven”, zegt Stijn. “Maar als die de deuren sluiten, heb ik in één klap meteen veel minder afzetmarkt. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, heb ik wel meteen naar oplossingen gezocht, andere wegen om de zaak draaiende te houden. Ik sloeg de weg naar de particulieren, liet een webshop draaien en begon gratis leveringen van verse koffie in Groot-Dendermonde en Lebbeke.”

Solidariteit met lokale handel

Met succes: de koffiebranderij draait op volle toeren. Heel wat inwoners in Dendermonde blijken momenteel Agostini-koffie thuis te drinken. En daar heeft Vandenberghe zo zijn verklaringen voor. “Mensen zijn meer thuis en ze werken thuis in deze coronacrisis”, zegt hij. “En dus drinken ze koffie thuis. Er is momenteel al genoeg stress en dan is het ook leuk om voor meer kwaliteit en dus de betere koffie te kiezen. Ik merk overigens een enorme solidariteit bij de klanten. Mensen willen in deze crisis echt de kleinere bedrijven en lokale handel steunen. Dat resulteert in meer bestellingen.”

Omdat de zaken goed gaan, wil ook Vandenberghe waar hij kan een steentje bijdragen. Zo gaat twintig procent van de particuliere verkoop naar de Scouts van Dendermonde. “Ook jeugdbewegingen hebben het niet makkelijk. Ze kunnen geen activiteiten organiseren om de kas te spijzen, maar hebben ook kosten en leningen af te betalen. Ik ben zelf altijd Scouts-lid geweest en nu zijn mijn kinderen dat, dus gaat de financiële steun naar hen”, zegt Stijn.

Gratis koffie voor verpleegsters

Anderzijds plaatste Stijn een koffiemachine op de dienst Intensieve Zorgen van de Covid-afdeling in AZ Sint-Blasius van Dendermonde. Agostini voorziet er verplegers, dokters en ander personeel van gratis vers gebrande koffie. “Om de moraal wat hoog te houden”, zegt hij. “Mijn vrouw werkt zelf in het ziekenhuis van Sint-Niklaas en ik hoor van haar hoe hard het er op Covid-afdelingen aan toe gaan. Als ik er met dit kleine gebaar kan voor zorgen dat het iets draaglijker wordt, dan doe ik dat graag.”

Vandenberghe gelooft erin dat hij sterker uit deze crisis zal komen. “Blij dat ik bij die gelukkigen ben”, zegt hij. “Agostini is voor mij een droom die uitgekomen is en die wil ik echt werkelijkheid houden. Ik hou ervan om in de stoomkamer van een voormalige negentiende eeuwse zeepfabriek in Appels mijn eigen bonen te branden en dan diverse koffies samen te stellen. Al van jongsaf aan was ik dol op koffie, ik krijg er nooit genoeg van. De naam Agostini is geïnspireerd op mijn liefde voor Italiaans koffie. Ik bewonder de koffiecultuur in dat land enorm.”

Vandenberghe laat zijn koffiebonen overkomen uit Zuid-Amerika en Afrika. “Allemaal ‘hand-picked’ bio-organische bonen”, benadrukt hij. “Ze zijn afkomstig van kleinschalige koffieboeren, die ze niet alleen oogsten, maar ook ter plaatse drogen. Ook ikzelf kies bewust voor kleinschaligheid. Het is de perfecte garantie voor kwaliteit. Al zie ik er na de crisis wel een groei aankomen, als horeca weer opstart maar de particulieren van vandaag ook blijven hangen. Het moet echter beheersbaar blijven. Om goede koffie te branden, moet je de tijd nemen.”