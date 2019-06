Metamorfose voor speelplein Vijfde Januaristraat: buurtbewoners tevreden Nele Dooms

30 juni 2019

10u02 0 Dendermonde Een mooie en aangename, groene omgeving en speelplein, dat wilden ruim twee jaar geleden de omwonenden van het park aan de Vijfde Januaristraat in Sint-Gillis-Dendermonde. Met de opening van speelplein Den Dop is die wens gerealiseerd. De vernieuwde site werd officieel geopend met een buurtbarbecue.

Buurtbewoners van het park kloegen een tijd geleden over hangjongeren en vandalisme in het park. Door de te dichte begroeiing was de site aan elke sociale controle onttrokken en dat lokte mensen met geen al te beste bedoelingen. Bovendien was er een probleem van sluikstorten en zwerfafval, kapotte vuilbakken en vernielde zitbanken. Omwonenden groepeerden zich in de werkgroep “Dop” en gingen samen met het Dendermondse stadsbestuur op zoek naar een nieuwe, aantrekkelijkere invulling voor het plein.

“Het onoverzichtelijk, donkere en onveilige park heeft plaats geruimd voor een open, groen plein waar iedereen, jong en oud, zich thuis kan voelen”, zegt schepen Nele Cleemput (CD&V). “Het is een schitterende ontmoetingsplaats voor alle buurtbewoners, van 0 tot 99 jaar, geworden. Met alle noden rond speelnatuur, veiligheid, controle en handhaving, verlichting en parkeernood werd bij de herinrichting rekening gehouden.

De metamorfose omvat een reeks nieuwe speeltuigen, de aanleg van een petanquebaan en zelfs een prachtige bloemenweide. In die weide wordt later nog een paadje aangelegd. “We zijn erg enthousiast over dit nieuwe plein”, klinkt het bij de buren. “We gaan hier veel plezier beleven.”

Speelplein Den Dop maakt bovendien deel uit van het project “Generatie Rookvrij”. Aan de site is een bord geplaatst dat bezoekers vraagt om niet te roken in deze omgeving om zo kinderen niet in contact met sigaretten te brengen. Ook aan het speelplein van zwembad Olympos werd eerder al zo’n bord geplaatst.