Metaalwerken Putteman in het nieuw: unieke decoratiestukken voortaan te vinden aan Oude Vest Nele Dooms

24 september 2019

17u57 0 Dendermonde Dirk Putteman, gepassioneerd door metalen decoratiestukken, heeft zijn zaak in het nieuw gestoken. Meer nog, daar komt een ganse verhuis bij kijken. Metaalwerken Putteman is voortaan te vinden aan de Oude Vest, in hartje Dendermonde. Met in de etalage, hoe kan het ook anders, metalen uitvoeringen van de Dendermondse Gildereuzen en het Ros Beiaard. Maar er zijn nog heel wat andere originele stuks te vinden.

Hij mag dan al informaticus van opleiding zijn en van beroep onderhouds- en preventiemedewerker in basisschool De Bijenkorf, zijn vrije tijd gaat naar creativiteit en bewerken van metaal. Wat kleinschalig begon, groeide uit tot een eenmanszaak in bijberoep. En Putteman deed aan zijn woning, aan de Denderbellestraat in Sint-Gillis-Dendermonde, een pop-upwinkel open. Die werd zo’n succes, dat Putteman nog meer ambities begon te koesteren.

“Ik wilde meer ruimte, om nog meer te kunnen verwezenlijken”, zegt Putteman. “Het was bovendien een droom om mijn creativiteit te kunnen etaleren in hartje stad. Toen mijn oog viel op een pand aan de Oude Vest dat te koop stond, was ik meteen enthousiast. Het vroegere herenhuis verkeerde nochtans niet in al te beste staat, met onder andere kalk dat gewoon van de muren afviel. Wat de garage was, met daarin een vervallen mazouttank, is nu de winkelruimte geworden en ik ben er erg trots op.”

Transformatie

Zes maanden lang besteedde Putteman elk beschikbaar uur aan verbouwingen. De hele binnenruimte werd getransformeerd met grote houten planken tegen de muren en biedt nu een zee van ruimte om alle metalen decoratiestukken, ontworpen en vervaardigd door Putteman, te tonen. Van theelichthouders over kandelaars en wanddecoratie tot zelfs oorbellen. “En daar zal in de toekomst nog heel wat bijkomen”, zegt hij. “zo heb ik ook een lasergraveerder aangekocht, zodat ik gepersonaliseerde decoratie met opschrift voor liefhebbers kan maken.”

Uit de hand gelopen hobby

Puuteman noemt wat hij doet ‘Een uit de hand gelopen hobby’. “De handigheid heb ik van mijn vader geërfd”, vertelt hij enthousiast. “Voor de rest ben ik een selfmade-man. Ik heb nooit enige opleiding genoten om met smeedijzer aan de slag te gaan. Ik heb mezelf alles aangeleerd. Mét succes. Ik hou van het detailwerk en ik doe alles zelf, van de eerste tekening tot het uiteindelijke product. Voor mij is in mijn atelier werken de ideale uitlaatklep. Ik kan me compleet verliezen in uitwerken van nieuwe modellen.”

Pronkstukken in de nieuwe zaak zijn decoratiestukken gebaseerd op de Dendermondse folklore. Zo zijn onder andere de Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath te ontdekken, net als het Ros Beiaard. “Met de Ros Beiaardommegang over minder dan een jaar in zicht, kan ik hier niet omheen”, zegt hij. “Bij elke Dendermondenaar begint het te kriebelen. Als ze die folklore in huis willen halen, kunnen ze alvast bij mij terecht.”