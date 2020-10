Met vertraging op klasbezoek: Harige Bende feliciteert winnaars Dikke Truiendag Nele Dooms

09 oktober 2020

14u48 2 Baasrode/Dendermonde Het tweede leerjaar van gemeentelijke basisschool De Schakel in Baasrode kreeg vrijdag bezoek van De Harige Bende. Dat zijn de mascottes van de Dendermondse kinderkrant De Tettergazet. Zij kwamen de kinderen feliciteren als winnaars van de Dikke Truiendag.

Eigenlijk hadden de kinderen De Harige Bende al lang op bezoek moeten krijgen. Zij wonnen immers al vorig schooljaar de Dikke Truiendag-wedstrijd. Door de uitbraak van de coronacrisis kon het bezoek toen echter niet doorgaan, want de scholen werden gesloten. Met enige vertraging kwamen Kleine Moes en Haarbal nu dan toch langs. De kinderen konden met hen op de foto en kregen een pretpakket voor de klas.

“Rond Dikke Truiendag schrijven we elk jaar een wedstrijd uit”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “Er wordt dan opgeroepen om even stil te staan bij de opwarming van de aarde. Symbolisch gaat de verwarming dan een graadje lager, om zo een bijdrage te leveren aan minder uitstoot en dus een beter klimaat. Om dat extra in de aandacht te zetten, riep De Harige Bende op om een klasfoto te maken wanneer iedereen zijn dikke trui aan heeft. Het eerste leerjaar van gemeenteschool De Schakel werd de winnaar. Ondertussen zitten deze kindjes natuurlijk in het tweede leerjaar.”