Met liefde gemaakt op de Koeboshoeve: Lek’r Puur zet eigen lokale producten in kijker Nele Dooms

28 mei 2019

13u19 0 Dendermonde Een klein winkeltje met artisanale hoeveproducten vers van de koeien van de Koeboshoeve in Appels: dat moet Lek’r Puur worden. Tineke Cerpentier opent de shop voor het eerst tijdens de komende Open Boerderijdagen het aanstaande Hemelvaartweekend. “Verse melk, yoghurt, rijstpap, pudding en roomijs worden allemaal door mezelf met liefde gemaakt”, zegt ze.

De Koeboeshoeve in Appels is een begrip in de regio Dendermonde. Ondertussen staat er met Christoph Van Hoorde en Tineke Cerpentier de zevende generatie aan het roer. De vader van Christoph, Patrick, draait ook nog altijd mee. “Er waren vroeger een massa boerderijen in Appels”, weet die. “Nu zijn er nog twee melkveebedrijven over. De Koeboshoeve bestaat al sinds de jaren 1700. Ze staat zelfs op heel oude stafkaarten vermeld. Maar de tijd dat inwoners van Appels met hun kannetje van thuis hier verse melk kwamen halen, ligt jammer genoeg al ver achter ons.”

Schoondochter Tineke wil daar verandering in brengen. “Er is tegenwoordig zoveel te doen rond lokaal kopen en de korte keten”, zegt ze. “Met de Koeboshoeve kunnen we daar perfect op inspelen. We hebben hier zo’n verse producten, recht van de koe en van topkwaliteit. Daar willen we de bewoners uit de omgeving en passanten graag van laten genieten. Zo zorgen we er ook voor dat de connectie met de omgeving weer beter wordt.”

En dus gaat Tineke de melk van de koeien voortaan zelf verwerken tot artisanale hoeveproducten. “Puur natuur, zonder toevoegingen”, benadrukt ze. “Daar is ook onze naam Lek’r Puur op gebaseerd. Het is gewoon lekker en zuiver. Daar zijn we zeker van omdat onze boerderij ook altijd aan strenge kwaliteitseisen en controles voldoet.”

Cerpentier heeft alvast zuivelproducten zoals melk, yoghurt en verse kaas in het aanbod, net als desserts zoals rijstpap, vanillepudding, chocoladepudding, chocolademousse, tiramisu en ijs. “Later wil ik daar nog verschillende kazen en een gamma voor bijvoorbeeld diabetici of lactose intolerante mensen aan toevoegen. Tegen de feestdagen denken we ook aan ijstaart en ijspralines. Om alles degelijk te bereiden volgde ik diverse opleidingen en cursussen. Mijn grootste voordeel daarbij is dat ik perfect weet vanwaar de basisingrediënten komen, namelijk van onze eigen koeien.”

Lek’r Puur opent voor het eerst op donderdag 30 mei tussen 11 en 16 uur. Dan starten ook de Openboerderijdagen op de Koeboshoeve. Om 11.30 uur schuiven de poorten van de koeienstallen voor de eerste keer na de winter open om de dieren naar de weide te laten. Het is jaarlijkse traditie met koeien die dan hun eerste weidesprongen maken. De Openboerderijdagen vinden ook nog plaats op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni. Lek’r Puur zal open zijn elke donderdag van 14 tot 19.30 uur en elke zaterdag van 10 tot 15 uur. Info: info@lekrpuur.be.